S'entrega el conductor que va atropellar mortalment un noi de 14 anys a Igualada

El presumpte autor de l'atropellament mortal d'un jove de 14 anys diumenge passat a Igualada s'ha entregat voluntàriament a la comissaria de la Policia Local de la ciutat i ha reconegut la seva relació amb els fets, segons ha informat el cos de seguretat. Cal recordar que la víctima circulava en bicicleta cap a les set de la tarda al Pont Vell de Montbui quan va ser envestida per un cotxe, que no es va aturar per socórrer-la. El jove va quedar ferit crític i va ser traslladat amb helicòpter medicalitzat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on va morir dimecres. El presumpte autor dels fets ja ha declarat davant la policia i es preveu que pugui passar a disposició judicial en les properes hores.

La policia destaca que tot i que ningú va presenciar com es produïa l'accident, alguns testimonis van indicar que una furgoneta mixta de color blanc havia abandonat el lloc poc després de l'atropellament.

Amb les imatges de diverses càmeres de seguretat de l'entorn, recollides de testimonis, preses de declaració i la inspecció d'alguns vehicles que encaixaven amb la descripció s'ha pogut determinar la presumpta autoria dels fets.

Efectius de les policies locals d'Igualada i Santa Margarida de Montbui, dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques van intervenir en l'accident.