Torrent suspèn el ple després que Carrizosa retiri un llaç groc de la bancada del Govern

El president del Parlament, Roger Torrent, ha suspès el ple de la cambra d´aquest divendres al matí després d´un enfrontament amb el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, per la presència d´un llaç groc a la bancada buida del Govern. Els grups independentistes havien col·locat el símbol just al seient de davant del grup que lidera Inés Arrimadas, aprofitant que els escons reservats per al Govern estan buits per la no publicació del decret de nomenament dels consellers. Això ha fet que Carrizosa l´hagi tombat des del seu lloc un cop, i que una la portaveu adjunta de JxCat, Elsa Artadi, s´hagi tornat a aixecar perquè es tornès a veure bé. Ha estat aleshores quan Carrizosa ha demanat la paraula per protestar per la presència del llaç. "No tenim perquè tenir un llaç groc al banc buit. Aquest llaç no representa a ningú, no hi ha Govern. No volem haver de tenir un llaç groc davant la nostra bancada", ha dit queixant-se i reclamant-ne la "retirada immediata" i amenaçant de "treure´l" ell.

En aquest moment, el president del Parlament, amb to contundent, ha cridat l´atenció a Carrizosa i ha demanat seguir amb el debat. "Vostès no trauran res, perquè això no ho convertiran en una olla de grills ni en un pati d´escola", els ha retret, tot apuntant que "és la bancada del Govern, s´hi ha posat aquest llaç igual que altres cops altres símbols".

Des dels escons de Cs han protestat, cridat i reclamat la retirada del llaç, cosa que ha provocat la queixa de Torrent i que els tornés a cridar l´atenció. "Em deixen parlar o suspenc el ple?! Si no saben guardar respecte a la institució i al president, els cridaré de nou l´atenció", els ha dit. "Respectar les lleis i a tots els diputats, això és el que ha de fer", ha replicar Carrizosa.

El president del Parlament ha insistit en "no permetre que el ple es converteixi en un pati d´escola" i els diputats de Cs han tornat a protestar, mentre Carrizosa amenaçava que "si no es treu el llaç, el tornaré a treure jo mateix", tot retirant de cop el símbol i llençant-lo als seus peus. "Li exigeixo que torni a posar el llaç on era. Li crido l´atenció, posi´l o torni-l als serveis de la cambra, o si no em veuré obligat a suspendre el ple", ha dit Torrent, que en comprovar que Carrizosa no atenia la seva petició, ha acabat suspenent el ple i cridant els portaveus al seu despatx. El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha apropat a parlar amb els diputats de Ciutadans, però la conversa no ha aconseguit cap acord i el ple s'ha suspès igualment.

En sortir els grups de l´hemicicle, els diputats de la CUP Vidal Aragonès i Natàlia Sánchez ha recollit el llaç del terra i l´han entregat al president del grup d´ERC, Sergi Sabrià, i el diputat Antoni Castellà a passos perduts. Han estat ells dos els que han tornat al saló de lens i l´han tornat a deixar al mateix escó de la bancada del Govern. Acte seguit, els portaveus es reunien al despatx de Torrent amb el president del Parlament.