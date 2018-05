Un conseller del CAC demanda el president per «obligar-lo a abstenir-se» en un acord

El conseller del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) Daniel Sirera va presentar una demanda contenciosa administrativa contra l'acord adoptat pel president Roger Loppacher, el vicepresident Salvador Alsius i la consellera Yvonne Griley per «obligar-lo a abstenir-se» i impedir-li votar en un acord sobre les referències fetes al programa El Matí de Catalunya Ràdio del 22 de setembre de 2017 sobre els moviments de vehicles policials en carreteres i autopistes catalanes.

L'actuació del CAC es va iniciar arran d'una sol·licitud d'anàlisi presentada per dues conselleres de l'organisme (Eva Parera i Carme Figueras) sobre les manifestacions realitzades per la conductora del programa, Mònica Terribas, per si suposaven una vulneració del Llibre d'Estil de la CCMA, qüestió que l'acord del CAC va sostenir que no. Les dues membres del CAC que van formular la petició d'anàlisi es van inhibir voluntàriament de la votació en considerar que «podia prejutjar una presa de possessió prèvia sobre l'assumpte». A més, un informe de l'Àrea Jurídica del CAC, que analitzava una queixa formulada pel Col·legi de Periodistes que denunciava falta d'imparcialitat de Sirera per un tuit a un comentari de la degana del col·legi, va considerar que aquest s'havia d'abstenir, per la qual cosa finalment l'acord va ser aprovat per tres membres del CAC. Fonts oficials del CAC han assegurat a Europa Press que, d'acord amb la recusació formulada per la junta del Col·legi, es va considerar que les manifestacions de Sirera «posaven en dubte la seva imparcialitat» i, d'acord amb la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, s'havia d'abstenir de participar en la votació de l'acord.

En la demanda, presentada al Jutjat Contenciós-Administratiu 11 de Barcelona i a la qual va poder accedir Europa Press, el conseller assenyala que l'endemà passat de l'emissió de l'espai, l'Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil va demandar Terribas.