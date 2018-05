Llibertat per als càrrecs detinguts per desviar fons de la Diputació

Llibertat amb càrrecs per als cinc detinguts.

Llibertat amb càrrecs per als cinc detinguts. europa press

El jutge que investiga una suposada trama acusada del desviament de dos milions d'euros de subvencions de la Diputació de Barcelona per a cooperació va deixar ahir en llibertat provisional els cinc detinguts clau, que es van acollir al seu dret a no declarar després de passar la nit a comissaria.

Segons van informar fonts judicials, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona no va adoptar cap mesura cautelar per als cinc principals implicats en la trama: el president i patró de la Fundació CATmón, Víctor Terradelles, l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, el sotsdirector general de l'Oficina de Cooperació de la Generalitat, Jordi Castells, el cap de l'Oficina de Cooperació de la Generalitat, Jonathan Jorba, i el director de Pimec fins al 2014, Joaquim Ferrer.

El jutge investiga una suposada trama, en la qual van ser detingudes 30 persones, entre elles també l'expresident de la Diputació per CiU Salvador Esteve -que va quedar en llibertat ahir igual que la majoria dels arrestats-, per la seva suposada implicació en el desviament d'almenys dos milions d'euros públics de l'organisme provincial per a projectes de cooperació.

La investigació se centra en 28 subvencions per a cooperació internacional que la Diputació de Barcelona va concedir suposadament a dit a diferents empreses i entitats -algunes d'elles vinculades a alcaldes del PDeCAT, segons el jutge- per a fins que no tenien res a veure amb el desenvolupament i que encara s'estan investigant.

Dels 30 detinguts, tots van quedar dijous en llibertat, menys els cinc que ahir van comparèixer davant del jutge a la Ciutat de la Justícia, on es van acollir al seu dret a no declarar i van sortir en llibertat amb càrrecs, sense cap mesura cautelar.



Macrooperatiu

La Policia Nacional va detenir dijous 30 persones i va practicar una vintena d'escorcolls, en una macrooperació ordenada pel jutge que investiga un desviament de més de dos milions en subvencions per a cooperació internacional de la Diputació de Barcelona, durant la primera etapa de CiU.

El jutge va iniciar la seva investigació arran d'una denúncia anònima mecanografiada que es va remetre als jutjats de Barcelona poc després que CiU assumís per primera vegada la presidència de la Diputació de Barcelona, el 2011, i que alertava d'un presumpte frau en la concessió de subvencions procedents dels fons per a cooperació internacional i desenvolupament de la corporació. La investigació, que ha dut a terme en els últims dos anys la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, va destapar una presumpta trama que va desviar almenys dos milions d'euros de subvencions a entitats i empreses.