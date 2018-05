Torra exigeix a Rajoy la publicació «immediata» del Govern

El president català, Quim Torra, va urgir ahir per carta al president del Govern, Mariano Rajoy, a desbloquejar «immediatament i sense més dilacions» el nomenament dels consellers del nou Govern, per «restablir la normalitat institucional» a Catalunya, i li va oferir obrir un «diàleg sincer».

En una carta enviada a Rajoy, a la qual va tenir accés Efe, Torra li trasllada els arguments jurídics continguts en el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que considera que el Govern ha de permetre ja la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del decret de nomenament dels consellers.

Torra aprofita la missiva per reiterar-li la seva «plena voluntat de diàleg sincer» que ja li va traslladar en una missiva prèvia, fa una setmana, i que «hauria de traduir-se en una primera reunió pròximament».

En la carta d'ahir, el president català esgrimeix els arguments «molt clars» de la Comissió Jurídica per reclamar a Rajoy que «procedeixi immediatament i sense més dilacions a l'autorització de la publicació del decret perquè immediatament puguin prendre possessió els membres del nou Govern».



També demana la fi del 155

També, afegeix, perquè «es posi fi a l'aplicació de l'article 155», que, diu, «tant ha perjudicat al nostre país, i «es comenci a restablir la normalitat institucional a Catalunya».

Torra argumenta, d'acord amb aquest dictamen jurídic, que les persones nomenades per al Govern, entre elles les empresonades i les fugides a l'estranger, «no tenen limitat l'exercici dels seus drets polítics» i que no tenen per què prendre possessió de forma simultània ni en un lloc en concret.

Igualment sosté que la publicació del decret en el DOGC és un «acte degut» que no pot «estar subjecte a consideracions de caràcter polític», ni tampoc ho poden estar «els noms que integraran el govern de la Generalitat».

El president català reprodueix també l'avís de la Comissió Jurídica Assessora en el sentit que no publicar el decret en el DOGC suposaria «incórrer en un incompliment» de la llei, però en la missiva no detalla les accions legals que té previstes si Rajoy no varia la seva posició.

En tot cas, en un comunicat previ, Torra va anunciar que demanarà «mesures cautelaríssimes urgents» al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per «protegir els drets» dels consellers nomenats a prendre possessió dels seus càrrecs i que no descarta una querella per «prevaricació» contra Rajoy.



Rull i Turull

Els diputats de JxCAT Josep Rull i Jordi Turull van demanar al Tribunal Constitucional que ordeni al Suprem la seva posada en llibertat i que apressi el Govern central perquè publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat el decret del president català, Quim Torra, en el qual els nomena consellers.

En un escrit dirigit al TC, l'advocat de Rull i Turull, Jordi Pina, qualifica de situació «absolutament inaudita» que el Govern espanyol no hagi publicat en el Diari Oficial el seu nomenament com a consellers -que va ser acordat el passat 19 de maig-, argumentant que estan a la presó per ordre del Tribunal Suprem en la causa contra la cúpula del procés unilateral a la independència.



El TSJC tomba la petició de Cs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar suspendre cautelarment la presa de possessió del president de la Generalitat, Quim Torra, com demanava Cs en el recurs contenciós-administratiu que va presentar el dimecres.

La decisió del TSJC (que no és recurrible) afirma que res urgent impedeix que el jutge pugui escoltar Torra abans de decidir sobre el recurs de Cs, i que encara «no cal atribuir a l'acte recorregut cap efecte que sigui irreversible», com advertia el recurs de Cs, i el jutge dona cinc dies al president per al·legar el que consideri.



Moció d'espionatge als mossos

El ple del Parlament va tombar la proposta de resolució de Cs, el PSC-Units, CatECP i el PPC de crear una comissió d'investigació sobre «l'espionatge a periodistes i polítics per part del Govern». Els vots de JxCat, ERC i la CUP es van imposar als de la resta de grups de manera que no ha prosperat la proposta. Els independentistes reclamen a la formació taronja, a socialistes, a comuns i a populars que ampliïn l'objecte d'investigació a tots els cossos policials, i no només a les «activitats de seguiment» per part dels Mossos d'Esquadra.