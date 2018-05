Torra és partidari de la moció si presenta un "programa republicà" i fa costat als "presos polítics"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que donarà suport a la moció de censura del PSOE, si presenta un "programa republicanista", i dona suport als "presos polítics catalans". "El senyor Pedro Sánchez ens tindrà al costat en tot allò que sigui la defensa dels drets civils i polítics de la ciutadania. Això vol dir donar suport als presos polítics i exiliats catalans", ha reblat. El president també s'ha referit a la carta que va enviar a Mariano Rajoy i ha assenyalat que no ha rebut resposta. Torra ha explicat que han presentat mesures cautelars al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) davant la negativa de Rajoy de nomenar els consellers. "Ho hem fet per la via contenciosa, però ens reservem el dret de presentar una querella per prevaricació", ha concretat.