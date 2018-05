Torrent suspèn el ple després que Carrizosa retiri un llaç groc

El president del Parlament, Roger Torrent, va suspendre el ple convocat després d'una picabaralla amb el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, al qual va instar, sense èxit, a tornar a col·locar a la bancada del Govern encara no constituït un llaç groc que havia retirat. Torrent el va cridar a l'ordre demanant que no convertís l'hemicicle en un «pati d'escola» i li va exigir que restituís el llaç, almenys provisionalment, per poder continuar el ple, però, en no fer-li cas, el president del Parlament va optar per suspendre el ple, que posteriorment es va reprendre amb el llaç ubicat en un altre lloc. D'altra banda, el Departament de Territori va informar a l'Ajuntament de Mataró que plantar creus a les platges requereix d'un permís, amb relació a l'acte previst per a demà.