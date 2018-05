Agressions a policies, jutges, metges o professors creixen un 10%

Les agressions a l'autoritat (agents de les forces de seguretat, jutges, fiscals, metges i professors) han augmentat en l'últim any a Espanya un 3,6 per cent, sobretot en les ciutats autònomes de Ceuta-Melilla, a La Rioja, Astúries i Catalunya, on l'increment es va situar en el 10,7%.

Segons dades del ministeri de l'Interior sobre fets coneguts per aquest tipus de delictes per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, les policies locals, la Policia Foral de Navarra, els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza, que xifren en 12.162 els atemptats el 2017 a aquests col·lectius considerats autoritat, fet que suposa un creixement del 3,6 per cent respecte a 2016, quan van ascendir a 11.731. A Catalunya, es va passar de 1.382 atestats per fets d'aquest tipus el 2016 a un total de 1.531 el 2017, un augment de 149 casos que percentualment suposa un 10,7 per cent més. Malgrat aquest augment, l'evolució des de 2012 d'aquests atemptats, va a la baixa.