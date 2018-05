Un bus atropella un home gran i segueix sense aturar-se

Un home va quedar ferit ahir a Barcelona en ser atropellat per un autobús urbà de TMB, el conductor del qual va prosseguir la seva ruta sense aturar-se, malgrat les advertències i recriminacions dels passatgers, que es van adonar del succés, va explicar a Efe una testimoni dels fets. Segons van informar a Efe fonts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), l'accident va tenir lloc cap a les 13.15 hores d'ahir a la confluència entre la plaça Nen de la Rutlla i l'avinguda Verge de Montserrat, quan un autobús de la ruta D-40 va atropellar el vianant, que segons sembla pretenia pujar al vehicle en una parada existent a la zona just en el moment en què el conductor es disposava a arrencar. Una passatgera de l'autobús va explicar a Efe que les persones que viatjaven en el vehicle van notar l'impacte de l'atropellament i van demanar al conductor que el detingués per aclarir el succeït i auxiliar la víctima, malgrat la qual cosa el xofer va seguir endavant amb el seu recorregut, en direcció a Canyelles.

La Guàrdia Urbana de Barcelona va obrir una investigació per aclarir les causes de l'accident, segons va informar una portaveu de l'Ajuntament de Barcelona, que no va donar més detalls sobre les circumstàncies del succés i es va remetre al que concloguin les diligències policials. L'home, de 80 anys, va ser traslladat en ambulància a l'hospital de Sant Pau de Barcelona, en principi amb una fractura en una cama, tot i que encara s'estava pendent de l'avaluació del seu estat, segons fonts del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). D'acord amb la versió dels passatgers, l'home s'havia acostat corrent a l'autobús i havia colpejat la porta del vehicle perquè el conductor l'obrís.