Un home irromp a l'estesa de creus a Mataró i els Mossos se l'emporten

Un home ha irromput aquest diumenge a la platja del Varador de Mataró, on unes 150 persones han estès a la sorra fragments de tovallola groga en forma de creu. Han reconvertit així la plantada de creus que s'havia anunciat inicialment a les 8 del matí en defensa de la "llibertat d'expressió" i per l'alliberament dels "presos polítics". "Quan estaven a punt d'iniciar una gimcana, l'home intentat desfer les creus arrossegant els peus i un grup de persones l'ha encerclat per frenar-lo. Entre crits de 'Som gent de pau' i 'No el toqueu', l'home s'ha queixat que li havien clavat cops i pessigades en començar a conversar amb una de les dones entre un núvol de càmeres. Poc després han intervingut els Mossos i la policia local, que se l'han endut escortat de la sorra. L'alcalde de la ciutat, David Bote (PSC), havia anunciat que els cossos policials intervindrien per impedir que es dugués a terme la plantada de creus a la platja.