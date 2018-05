Junqueras: "ERC planifica una legislatura estable de quatre anys"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, no s'ha mostrat partidari de tornar a convocar eleccions a partir del 27 d'octubre –com va apuntar Puigdemont el passat 12 de maig en una entrevista al diari italià 'La Stampa'- i ha afirmat que el partit republicà "planifica una legislatura estable de quatre anys". "Ens cal projectar estabilitat i no generar més inquietuds de les imprescindibles", ha afirmat Junqueras des de la presó d'Estremera en una entrevista a 'La Vanguardia'. De fet, el president d'ERC ha celebrat que ja hi hagi un "un govern efectiu per superar el 155" liderat per Quim Torra. "Calia fer Govern com a primer pas i ara cal governar. Hem d'evidenciar els límits de l'autonomia governant al màxim les seves competències", ha reflexionat en veu alta Junqueras, que ha desvetllat perquè no ha optat a la restitució al càrrec: "Perquè aquí ningú és imprescindible. L'important és el què i no el qui", ha sentenciat el líder d'ERC.