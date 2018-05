El PDeCAT proposa concórrer a les municipals amb el nom de JxCat

La direcció del PDeCAT va proposar ahir al consell nacional de la formació concórrer a les eleccions municipals de l'any vinent amb la marca Junts per Catalunya.

A la reunió d'ahir a l'auditori de la UPF, es va posar sobre la taula la proposta i ho va defensar després la coordinadora general del partit, Marta Pascal, en una intervenció oberta als mitjans.

El debat es durà a la convenció municipalista del partit, prevista per al 15 i el 16 de juny a Castelldefels. «Que les costures del partit s'obrin, que el perímetre s'eixampli», va assegurar.

Tot plegat també de cara a l'assemblea ideològica que celebraran el 20, 21 i 22 de juliol, amb la mirada posada també a l'estructura organitzativa.

El reglament d'aquesta assemblea s'aprovarà en un consell nacional extraordinari el divendres 1 de juny, amb presència del president de la Generalitat, Quim Torra.

En l'assembla del juliol, el PDeCAT vol celebrar-hi el congrés que en la refundació de l'antiga CDC el 2016 no van «saber fer». «Fa dos anys no ens vam acabar d'agradar», va admetre Pascal en el discurs en obert al Consell Nacional per fixar «reptes» de cara el juliol. El primer, que «les costures del partit s'obrin, que el perímetre s'eixampli».

Així, Pascal va reclamar «amarar-se» les properes setmanes del «tarannà» de JxCAT per escollir entre un «projecte autocomplaent que es miri el melic» i un «projecte obert, dinàmic i plural».



Assumir la marca

«L'exemple tangible d'això és JxCat» i per això la direcció ha proposat assumir aquesta marca per concórrer a les municipals del 2019. Algunes fonts han apuntat que en el debat a la convenció municipalista del juny també es plantejaria l'opció d'adaptar la marca al nom de cada municipi.

Un altre del fronts al PDeCAT serà l'organització del partit. Si la pressió del sector crític amb la direcció havia agafat protagonisme els darrers dies, algunes fonts apunten que aquest dissabte ha perdut pes.

De moment, s'ha convocat un consell nacional extraordinari per al divendres 1 de juny, al qual assistirà el president de la Generalitat, Quim Torra. Així ho va anunciar Marta Pascal. En aquesta nova reunió, es preveu aprovar el reglament que regirà l'assemblea del juliol.



«Gent a l'exili i a la presó»

I de cara al juliol, doncs, també es debatria una ponència organitzativa per «seguir posant en valor els lideratges de la gent a l'exili i la presó, el dels alcaldes», va dir Pascal davant de la crítica que lideren Joan Ramon Casals o David Saldoni, batlles de Molins de Rei i de Sallent.

I «posar l'experiència de dos anys de feina al servei de millorar l'organització, treure els aspectes que ens confonen; adaptar molt bé l'estructura del partit des de la claredat, la honestedat i la fermesa», va afirmar la líder del PDeCAT en obrir la porta a «reestructurar, ampliar» la direcció del partit d'acord amb el vistiplau dels associats també el juliol.

En clau municipal va intervenir també la presidenta del partit i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Neus Munté. «És imprescindible arribar més forts a les municipals; [...] encoratjo a treballar fort i de manera desacomplexada, a fer-ho amb el millor dels esperits: crítics però constructius», va demanar l'exconsellera Neus Munté.