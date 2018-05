Estenen tovalloles grogues en forma de creu a la platja de Mataró davant la prohibició de posar-hi creus grogues

Unes 150 persones van estendre ahir tovalloles grogues en forma de creu a la platja de Mataró. Aquesta va ser la resposta del CDR Mataró davant de la prohibició de plantar creus grogues. De fet, diversos agents de la policia van revisar els maleters del vehicles que s´acostaven a la zona perquè no portessin creus. El moment tens de l´acció va ser quan un home va irrompre la platja per desfer les creus. La gent li va respondre dient «Som gent de pau» i «No el toqueu». L´home va insultar les persones que eren allà i, després de fer algunes empentes van intervenir els Mossos d´Esquadra. Finalment va abandonar la sorra de la platja escortat. L´acció reivindicativa es va acabar amb una concentració amb creus de fusta grogues a l´entrada de la ciutat.





Esto acaba de pasar en la playa de Mataró: pic.twitter.com/RGhUFUDBVT — Bernat Castro (@Berlustinho) 27 de mayo de 2018



L´alcalde de Mataró, David Bote, va celebrar que l´estesa de tovalloles per reivindicar la llibertat dels «presos polítics» s´hagués desenvolupat «sense problemes». Bote també va explicar que els agents de policia havien revisat els maletersDavant de l´acció del CDR Mataró, diverses persones es van concentrar a la platja de Sant Sebastià de Barcelona amb banderes espanyoles. Es tractava d´un grup de persones que venien de la manifestació feta a favor de Tabárnia. La manifestació va començar a la plaça Urquinaona i va acabar a plaça Sant Jaume, on es va llegir un manifest. Allà també s´hi van produir tensions, ja que els manifestants van treure el llaç groc que hi havia penjat a l´Ajuntament de Barcelona. Segons la Guàrdia Urbana hi van participar unes mil persones.Ahir al matí també es va fer públic que un regidor de Ciutadans de Sitges, Miguel Ángel Basteiner, havia denunciat un atac al seu domicili. Uns desconeguts van trencar-li el vidre d´una finestra amb una pedra durant la nit anterior.