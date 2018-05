Un mort i dos ferits en un xoc entre un camió i un cotxe a Vic

Un mort i dos ferits és el resultat del xoc entre un cotxe i un camió de matinada a Vic. L'avís de l'accident es va rebre poc després de les sis del matí al quilòmetre 0,5 de la C-25D, que connecta l'Eix Transversal amb la C-17 i el centre de Vic. Encara s'estan investigant les causes del sinistre, en el qual el conductor del turisme va morir. Es tracta d'un jove de 23 anys, C. C. S., veí de Prats de Lluçanès i de nacionalitat espanyola.

En el turisme hi viatjaven dues persones més, que van resultar ferides: un home, greu, i un altre, menys greu, ambdós traslladats a l'hospital de Vic. Pel que fa a l'afectació viària, la C-25D es va tallar al trànsit fins a aproximadament les onze del matí i també es va suspendre l'accés i la sortida des de la C-25.