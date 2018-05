Torra és partidari de la moció de censura si el PSOE fa costat als «presos polítics»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va dir ahir que la «línia essencial» per donar suport a la moció de censura plantejada per Pedro Sánchez (PSOE) és que s'abordi la llibertat dels presos polítics a l'estranger i la no criminalització del dret d'autodeterminació de Catalunya.

Segons Torra, abans de decidir sobre la seva posició a la moció de censura volen saber el projecte que té Sánchez per a Catalunya. «Per a nosaltres la defensa dels drets civils i de la llibertat d'expressió, la tornada dels exiliats i per descomptat la no criminalització del dret d'autodeterminació dels pobles, en concret del nostre, és una línia essencial», va remarcar. Les declaracions es van fer durant l'Aplec del Caragol de Lleida i també va tenir unes paraules per a l'alcalde de la ciutat. Torra va dir-li al socialista Àngel Ros de lluitar junts per la llibertat d'expressió i li va dir que «no pot ser que criminalitzem colors, expressions o llaços grocs, siguem respectuosos amb els drets civils i polítics dels ciutadans».

Un altre dels polítics independentistes que es va pronunciar sobre el suport (o no) a la moció de censura per a Mariano Rajoy va ser Eduard Pujol. El portaveu de Junts per Catalunya va voler concretar una mica més les demandes que l'independentisme posaria sobre la taula al PSOE de Pedro Sánchez. En aquest sentit va dir als socialistes que no cal que demanin perdó, però que almenys reconeguin que es van equivocar a l'hora de mesurar «l'abast real del 155, alimentant el 155». Per Pujol això seria un «bon començament», de la mateixa manera que haurien d'admetre que «hi ha presos polítics» i a partir d'aquí «treballar per trobar la solució perquè puguin tornar a casa».

Per la seva banda, Gabriel Rufián també parlar en un tuit sobre la posició d'ERC a la moció de censura. Concretament va dir que «si Pedro Sánchez vol els vots d'ERC per a una moció de censura que vagi a Estremera a demanar-los darrere un vidre al seu president». Un altre dels diputats d'ERC, Joan Tardà, va afirmar que el seu partit podia donar suport a la moció de censura, però que el PSOE ha de «corregir les ofenses» als catalans.



Junqueras vol un govern estable

El president d'ERC, Oriol Junqueras, vaassegurar des de la presó d'Estremera que el seu partit pla nifica una legislatura «estable de quatre anys». Amb aquestes declaracions va mostrar-se contrari a la proposta de Puigdemont, de convocar eleccions a partir del 27 d'octubre. «Ens cal projectar estabilitat i no generar més inquietuds de les imprescindibles», va afirmar Junqueras. De fet, el president d'ERC va celebrar que ja hi hagi un «un govern efectiu per superar el 155» liderat per Quim Torra. «Calia fer Govern com a primer pas i ara cal governar. Hem d'evidenciar els límits de l'autonomia governant al màxim les seves competències», va dir. A més, Junqueras també va revelar que no va optar a la restitució del càrrec perquè «aquí ningú és imprescindible». L'exvicepresident del Govern de Catalunya i exconseller d'Economia i d'Hisenda també va sentenciar que «L'important és el què i no el qui».