La Fiscalia demana als Mossos evitar l'ocupació «irregular» de llocs públics

El nou tinent fiscal de la Fiscalia de Catalunya, Pedro Ariche, va demanar als Mossos d'Esquadra que actuïn d'ofici per vetllar per la «correcta convivència» en els espais públics i d'oci, evitant que s'ocupin de forma «irregular» i que es produeixin «enfrontaments entre particulars». En el seu discurs de presa de possessió com a nou tinent fiscal, al qual van assistir el cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, i responsables la resta de cossos i forces de seguretat, Ariche es va referir així als incident ocorreguts en les últimes setmanes a càrrec dels símbols instal·lats en diverses platges en suport dels líders independentistes presos.

Ariche va recordar que correspon als Mossos, com a «policia integral» de Catalunya, «vetllar per la correcta convivència de tots els espais públics, evitant que es produeixin situacions de confrontació quan aquests, i particularment els llocs destinats a l'oci i gaudi de tots, s'ocupin de manera irregular a través de formes que no tenen res a veure amb el legítim exercici de la llibertat d'expressió».

En aquest sentit, els va instar a adoptar d'ofici les «mesures necessàries per evitar que tals indesitjables situacions es produeixin» i per impedir «enfrontaments entre particulars» com els que s'han viscut als últims dies.

En el seu discurs, el tinent fiscal es va dirigir també al Govern de la Generalitat, en recordar que les relacions de l'executiu català amb el mateix «només podran dur-se a terme dins de la legalitat constitucional i estatutària i del respecte institucional». En aquest sentit, va defensar que les institucions públiques «han de ser representatives de tots els ciutadans i han de servir als seus fins comuns. Les institucions no poden estar permanentment segrestades per la ideologia, més pròpia de l'actuació dels partits polítics, i el que demana diàleg també ha de saber cosir i representar tots els ciutadans», va afegir Ariche.

El tinent fiscal també va tenir unes paraules per a aquells ciutadans catalans, alguns d'ells «presents a la sala», que en els últims mesos «han patit directament o indirectament actes de coacció, d'amenaça, de discriminació o de rebuig públic per raó de les seves idees, del seu pensament, del seu origen, o simplement per la seva voluntat ferma de respectar la legalitat».

«No estan sols i mai ho estaran»



«Els vull dir, com ja va dir al seu moment el nostre cap de l'Estat, que no estan sols i que mai ho estaran, que la Fiscalia Superior i les Fiscalies territorials estaran pendents d'aquests actes barroers, absolutament incompatibles amb la pacífica convivència que exigeix una societat democràtica», va asseverar.

Segons Pedro Ariche, el ministeri públic donarà a les forces policials «les indicacions oportunes perquè o bé cessin immediatament en aquestes conductes reprovables o bé siguin identificats i posats a disposició de la justícia els seus autors i els seus inductors».

El tinent fiscal va evocar en el seu discurs la reacció de Gonzalo Quintero, el seu professor de dret penal en l'Estudi General de Lleida, la tarda en què va succeir el cop d'Estat del 23-F, quan va suspendre la classe, després de llegir l'equivalent a l'actual article 483 del Codi Penal, que sanciona els funcionaris que «continuïn desenvolupant els seus càrrecs sota el comandament dels alçats».

«Aquesta primera lliçó, que sempre he tingut molt present, i més en dates pròximes», va apuntar el fiscal, «ens ve a recordar que autoritats i funcionaris públics som els primers obligats per descomptat a complir la llei, però també a defensar-la i reposar la seva vigència quan la mateixa fos trencada».

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va defensar ahir la presència de llaços, creus i en general simbologia groga als carrers de Catalunya en solidaritat amb els presos sobiranistes i ha conclòs: «L'espai públic no ha de ser neutre, ha de ser plural». El portaveu del grup del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, va considerar «inadmissible» l'agressió a un agent de la Guàrdia Urbana en el transcurs d'una concentració de caire unionista diumenge. El PDeCAT va denunciar ahir un atac amb excrements a la seva seu de Barcelona.

Detingut a Mataró

Un home va ser detingut ahir per la Policia Local de Mataró després d'oposar resistència a uns agents que li van demanar la documentació per haver fet suposadament pintades grogues al carrer a favor dels sobiranistes presos.