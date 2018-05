L'advocacia de l'Estat rebutja el nou govern de Torra

La Moncloa ha respost per carta a la Generalitat que no autoritzarà la publicació del decret de nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Així doncs, es manté el bloqueig en la formació del nou govern del president Quim Torra. El secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, signa una missiva dirigida al secretari del Govern de la Generalitat, Víctor Cullell, en què argumenta que l'aplicació de l'article 155 encara és vigent i nega que la publicació del decret sigui un acte "degut i reglat", tal com conclou el dictamen jurídic de la Comissió Jurídica Assessora encarregat per Torra. Per a la Moncloa, l'apartat E.3 de l'acord pel qual el Senat va aprovar l'aplicació del 155 estableix que l'autorització de la publicació d'acords és un "autèntic control de legalitat". En aquest sentit, l'executiu espanyol conclou que la proposta de nomenar com a consellers Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín i Lluís Puig "no és vàlida ni eficaç" i, per tant, no té "viabilitat jurídica".

L'equip de Mariano Rajoy fonamenta la decisió en l'informe de l'Advocacia General de l'Estat que l'executiu estatal va demanar en el moment de paralitzar el nomenament. L'informe té data de 28 de maig. Així, la Moncloa subratlla que si bé correspon al president de la Generalitat el nomenament de consellers, "no es pot desconèixer que al moment present segueix vigent l'aplicació de l'article 155" atès que, segons l'acord del Senat, la vigència es mantindrà "fins a la presa de possessió" dels membres del Govern.

És per això que la facultat "inherent" de Torra queda "condicionada" segons el govern espanyol, "a les previsions" de l'acord del Senat. En aquest sentit, l'executiu estatal recorda al de la Generalitat que la formació d'un nou Govern és "un procés progressiu" tal com ho és "correlativament l'aixecament de l'article 155".

És a dir, segueixen essent "plenament d'aplicació" les previsions que conté l'apartat E.3 de l'acord del Senat de 27 d'octubre, que "faculta" el govern espanyol a "sotmetre a autorització" els actes, acords, resolucions o disposicions normatives "que hagin de ser objecte de publicació" al DOGC.

Per tant, des de la Moncloa es considera que la publicació del decret de nomenament de consellers no és "un acte degut i reglat", sinó que es configura "com un autèntic control de legalitat" que resulta de l'habilitació de l'article 155 per "seguir mantenint l'ordre constitucional davant d'actuacions contràries a aquest".

A parer del govern espanyol cal entendre, doncs, que la publicació del decret "ha de tenir necessàriament lloc si el contingut de l'acte s'ajusta a la legalitat". Per contra, si no ho fa, "la publicació no es podrà autoritzar".

És en aquest sentit que la proposta de nomenar Comín, Turull, Rull i Puig consellers "no és vàlida ni eficaç", perquè "no podran desenvolupar les seves funcions institucionals com a consellers d'acord a les previsions i exigències que recull la normativa vigent per a aquesta comesa".

La carta, que signa el secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, afirma, finalment, que la contestació es fonamenta en l'informe de l'Advocacia General de l'Estat de data 28 de maig del 2018 "que avala, concreta i desenvolupa els arguments i raons" que s'hi exposen.

Aquest text dona resposta a una primera carta que el secretari del Govern de la Generalitat, Víctor Cullell, va enviar a l'executiu espanyol. Posteriorment, el president de la Generalitat, Quim Torra, va enviar una altra carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, divendres passat amb les conclusions del dictamen jurídic encarregat per la Generalitat. En aquesta missiva, Torra també li demanava que autoritzés "immediatament" el decret de nomenaments dels consellers.

El dictamen concloïa que el govern espanyol havia d'autoritzar la publicació del decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i avalava que els consellers "absents" podien prendre possessió del càrrec. Aquell dictamen, doncs, entra en contradicció amb l'informe de l'Advocacia General de l'estat al qual al·ludeix Bermúdez de Castro en la resposta a Cullell.