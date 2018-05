Perfil | Alba Vergés, de la comissió de Salut al capdavant del Departament

Alba Vergés (Igualada, 1978) agafa el relleu d'Antoni Comín al capdavant del Departament de Salut després del bloqueig del govern espanyol al nomenament d'aquest últim, a Bèlgica des de la declaració d'independència de l'octubre passat. Vergés és la secretària nacional d'ERC en l'àmbit de la salut i benestar, i és diputada al Parlament des del 2012. La legislatura passada, precisament, va presidir la comissió de Salut. Vergés, llicenciada en Economia per la UB i enginyera tècnica en informàtica de Gestió per la UOC, va ser cap d'administració, comptabilitat i finances del Consorci Sociosanitari d'Igualada entre el 2008 i el 2012, quan va incorporar-se al Parlament.

Vergés també ha treballat com a administrativa a la Delegació del Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona, a l'Anoia, i com a programadora júnior al sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, desenvolupant programes de gestió de botigues de roba. És militant d'ERC des del 2011, després d'haver estat número 3 de la llista a les eleccions municipals d'Igualada. El 2012 va entrar per primera vegada al Parlament, va ser reescollida el 2015 amb Junts pel Sí (JxSí), i el 2017 amb la candidatura d'ERC-Catalunya Sí, on va ocupar la sisena posició. Durant la legislatura anterior, Vergés va presidir la comissió de Salut i, a més a més, la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya.

En aquesta legislatura, Vergés va ser escollida secretària quarta de la Mesa del Parlament, sent l'única dona d'aquest òrgan polític. Entre la seva acció parlamentària, Alba Vergés ha destacat per haver portat al Congrés dels Diputat aquest mes de maig, al costat de les també diputades Marta Ribas (Catalunya en Comú-Podem) i Assumpta Escarp (PSC), la proposta de reforma del Codi Penal per despenalitzar l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi, una iniciativa sorgida del Parlament de Catalunya.

Entre els reptes que trobarà Vergés al Departament de Salut destaca la defensa de l'accés universal a la sanitat, posat en qüestió després de la suspensió de la llei per part del Tribunal Constitucional durant els mesos en què s'ha aplicat el 155. El pla de xoc de les llistes d'espera, el pla per acabar amb la saturació de les urgències o la desprivatització de la sanitat són alguns dels projectes iniciats per Comín que la nova consellera també es trobarà sobre la taula.