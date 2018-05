Perfil.- Damià Calvet, un expert en infraestructures per gestionar Territori

El fins ara director de l'Institut Català del Sòl (Incasòl), Damià Calvet, nomenat conseller de Territori i Sostenibilitat, té una trajectòria estretament vinculada a l'administració catalana i en concret al departament d'infraestructures.

Nascut a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 1968, és graduat en Enginyeria d'Edificació per La Salle, té un postgrau en Direcció Immobiliària per la UAB i és diplomat en Relacions Institucionals i Màrqueting Públic (UAB) i en Arquitectura Tècnica per la UPC .

De 1997 a 2001 va ocupar el càrrec de cap de Gabinet del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i de 2001 fins 2004 va ser director general d'Arquitectura i Habitatge.

El 2011, amb Artur Mas com a president de la Generalitat, va ser secretari de Territori i Mobilitat, una responsabilitat que va ocupar fins a 2013, quan va ser nomenat director de l'Incasòl.

També ha estat docent del Programa de Màster de Project Management en Edificació de la UPC i va ser, de 1992 a 1995, responsable de Relacions Institucionals de la Universitat de les Nacions Unides a Barcelona.

Ha fet part de la seva carrera a Balears, on va ser vocal de la Cambra de Mallorca, vicepresident de l'Associació de Promotors Immobiliaris de Balears (Proinba), membre del consell d'administració de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), delegat territorial del grup immobiliari Vertix, gestor urbanístic del Banc Sabadell a Balears i soci fundador de Dèria Editors.

Ara té com a reptes el desenvolupament complet de l'L9 de Metro i el seu finançament, el desplegament definitiu de la T-Mobilitat, la negociació amb el Ministeri de Foment per a la millora de Rodalies i la posada en marxa del tren llançadora a l'Aeroport de Barcelona, entre d'altres.