Perfil.- Laura Borràs, de professora de literatura a consellera de Cultura

La diputada d'JxSí des de les eleccions de desembre i ara nomenada consellera de Cultura, Laura Borràs (Barcelona 1970), ha tingut una trajectòria centrada en l'ensenyament de la literatura, especialment en entorns digitals, a més d'haver presidit fins fa poc la Institució de Lletres Catalanes (ILC).

És una gran coneguda del sector i apreciada entre els professionals de la cultura, a més de ser aficionada a les xarxes socials, especialment des del seu compte de Twitter, on comparteix amb els seus més de 25.000 seguidors apunts de literatura, versos de poetes i opinions polítiques.

Llicenciada en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona (UB) el 1993, es va doctorar 'cum laude' en Filologia Romànica amb la tesi 'Formes de l'follia a l'Edat Mitjana. Estudi comparatiu de textos medievals i representacions iconogràfiques '-' Formes de la bogeria a l'Edat Mitjana. Estudi comparatiu de textos medievals i representacions iconogràfiques '.

Ha estat professora del departament de Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada de 1998 a 2013 a la UB, on ha estat directora acadèmica del màster de Literatura en l'Era Digital de 2012 a 2013.

A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha estat també professora d'Estudis d'Humanitats i Filologia de 1999 a 2007, i de Llengües i Cultures de 2007 a 2009.



LITERATURA EN ENTORNS DIGITALS

Especialitzada en literatura en entorns virtuals, des de 2001 dirigeix ??el grup de recerca Hermeneia, que estudia les connexions entre els estudis literaris i les tecnologies digitals, format per professors d'universitats europees i americanes.

Ha estat guardonada per la seva trajectòria amb la Distinció de Jove Investigador de la Generalitat, i ha estat membre de l'Internacional Literary Advisory Board de l'Electronic Literature Organization (ELO).

També ha estat professora del Programa de Doctorat Europeu Cultural Studies in Literary Interzones, Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD / University of Bergamo) i de l'Erasmus Intensive Program on European Digital Literatures, que coordina la Université Paris 8 (França).

A més, ha estat membre del jurat del Premi Sant Jordi de novel·la, del Premi Ramon Llull i del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Donada la seva procedència de l'entorn acadèmic, ha publicat nombrosos estudis i textos divulgatius, entre els quals destaquen 'Literatura Comparada' (2003) al costat d'Enric Bou; Estudis literaris i tecnologies digitals '(2006); 'Poètiques catalans del segle XX' (2008) i 'Per Què llegir a els clàssics, avui' (2011).

També és autora de 'Dos amants com nosaltres. Grans històries d'amor i passió de la literartura catalana '(2012); Clàssics moderns (2013); 'Under construction. Literatures digitals i aproximacions teòriques '(2013), i' La literatura en un tuit '(2017), a més de col·laborar en mitjans de comunicació.

Durant 2012 va ser comissària de l'Any Sales, Calders i Tísner, i al gener de 2013 va succeir a Oriol Izquierdo en la direcció de la ILC, càrrec que va ocupar fins el gener passat, després d'obtenir un escó del Parlament per JxCat.