PERFIL: Elsa Artadi, la mà dreta de Puigdemont

Elsa Artadi (Barcelona, 1976) serà la propera portaveu del Govern i la nova consellera de la Presidència. Economista de professió, fins ara era també la portaveu del grup parlamentari de JxCat, i en va ser la directora de la campanya del 21-D. Mà dreta de Carles Puigdemont, Artadi va estar a les travesses com a candidata a la presidència des de l'inici de la legislatura. Tot i això, ella sempre va negar que tingués aquesta aspiració.

D'un perfil més aviat tècnic i estratègic, Artadi és de la màxima confiança de Puigdemont, que confia plenament que la futura consellera de la Presidència ajudi a enllaçar la dualitat del Govern "a l'interior" de Sant Jaume amb el Consell de la República "a l'exili". La nova consellera va entrar a la Generalitat el 2011 com a assessora d'Economia, amb Andreu Mas-Colell al capdavant. Parla català, castellà, anglès i italià. Des d'ara assumirà l'àrea de Presidència, després que no s'hagi pogut tirar endavant la "restitució" de Jordi Turull, empresonat a Estremera.

Artadi serà la segona dona al capdavant de Presidència després de Neus Munté (2016-2017). Des de JxCat defineixen Artadi com "l'essència" de la formació, ja que asseguren que representa "a la perfecció" l'afany per restituir el Govern destituït amb el 155. Des del faristol del Parlament Artadi va lamentar, el 28 de març, que els diputats del PSC no aplaudissin els familiars dels polítics independentistes empresonats. Dirigint-se a Miquel Iceta, va exclamar: "Quants anys fa que coneixes Turull o Rull? Quantes coses has negociat amb la Marta? Què penses fer? Vagi a les presons, visiti els seus companys. Si vol, jo l'acompanyo. Li faig una oferta sincera", va concloure aleshores.

De Harvard a Sant Jaume

Llicenciada i amb màster en Economia, Artadi es va doctorar en ciències econòmiques a la Universitat Harvard. Del 2006 al 2011 va impartir classes d'economia a la Università Bocconi de Milà, a més de ser professora visitant de la UPF, de la Barcelona Graduate School of Economics i de la Fudan University de Xangai. També ha estat membre del comitè científic del Banc Mundial a Casablanca (Marroc), consultora del Banc Mundial a Washington i membre del comitè científic de l'European Economic Association. Artadi va col·laborar amb l'economista i professor de Colúmbia Xavier Sala-i-Martín.

A la Generalitat des del 2011El 2011 va entrar a la Generalitat com a assessora d'Economia, amb el conseller Andreu Mas-Colell al capdavant. L'any següent va participar en la proposta de CiU pel pacte fiscal, i el 2013 va ser nomenada directora general de Tributs i Joc, des d'on va crear la Grossa de Cap d'Any. El 2015 va assumir el càrrec de secretària d'Hisenda del Departament d'Economia, i un any després va ser nomenada directora general de Coordinació Interdepartamental de la Generalitat.El mateix 2016 es va afiliar al PDeCAT -en va presidir la ponència ideològica- però va dimitir poc després pel règim d'incompatibilitats. Es va donar de baixa del partit just abans d'entrar a les llistes de JxCat per a les eleccions del 21-D, com a número 10 per Barcelona.