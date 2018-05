Torra substitueix els quatre consellers vetats

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha desbloquejat aquesta tarda el Govern a nomenar quatre consellers en substitució dels exconsellers presos i fugits.

Torra ha signat un nou decret de nomenament del govern i ha proposat Elsa Artadi, consellera de Presidència i portaveu; Alba Vergés, consellera de Salut; Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat; Laura Borràs, consellera de Cultura, i Maria Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement.

Chacón substitueix en Empresa i Coneixement a Elsa Artadi, que passa a ser consellera de Presidència i manté el càrrec de portaveu del Govern que li havia designat el president fa dies, ha informat a Europa Press fonts de la Generalitat.



Querella per prevaricació

La Generalitat ha anunciat els nous nomenaments en un comunicat en el qual assenyala que el nou Govern adoptarà en la seva primera reunió "la decisió d'interposar una querella per prevaricació contra el president Mariano Rajoy per haver impedit la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) de l'anterior decret de nomenament dels consellers.

També anuncia que en aquesta primera reunió el Consell Executiu " impugnarà l'aplicació de l'article 155 en el seu conjunt" i "presentarà al·legacions contra la impugnació per part del Govern espanyol d'onze lleis d'alt contingut social durant el període en el qual ha estat vigent aquest article".

Assenyala també que "els consellers empresonats i exiliats han fet arribar al president de la Generalitat, Quim Torra, un missatge en el qual expressen la seva voluntat de donar-li la seva confiança i demanen que les institucions catalanes es tornin a posar al servei del poble de Catalunya com més aviat millor".

Afegeix que Rull, Turull, Comín i Puig "reafirmen que sempre han volgut formar part de la solució i no del problema", que "se senten en tot moment legitimats" i que "se senten consellers legítims del Govern de Catalunya i que ni el barroer article 155 ni el mal ús que s'està fent del Dret i la Justícia per part dels tribunals espanyols pot dissuadir-los d'aquesta convicció".

Remarca també que tots quatre "consideren un despropòsit la voluntat de bloquejar 'sine die' la formació del Govern de Catalunya, ja sigui per la no publicació en el DOGC o amb l'aplicació de la presó preventiva i, per tant, impedir la presa de possessió i l'exercici del càrrec".

"Finalment, els consellers demanen que no es deixi en cap moment de reivindicar la restitució del Govern legítim que va ser destituït il·legalment i il·legítimament amb l'aplicació de l'article 155", assenyala també el comunicat del Departament de la Presidència de la Generalitat.

Nou govern

Els consellers del nou Govern, que podran prendre possessió una vegada el Govern central publiqui el decret de nomenament en el DOGC, són els següents: Pere Aragonès (Economia i Hisenda i vicepresident), Elsa Artadi (Presidència i portaveu), Ernest Maragall (Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència), Miquel Buch (Interior) i Josep Bargalló (Ensenyament).

També seran consellers Alba Vergés (Salut), Damià Calvet (Territori i Sostenibilitat), Laura Borràs (Cultura), Ester Capella (Justícia), Chakir El Homrani (Treball, Afers Socials i Famílies), Maria Àngels Chacón ((Empresa i Coneixement), Jordi Puigneró (Polítiques Digitals i Administració Pública) i Teresa Jordà (Agricultura, ramaderia i Pesca i Alimentació).

L'anunci dels nous nomenaments de consellers s'ha produït després que el Govern central ratifiqués avui a la Generalitat que no publicaria el primer decret de nomenaments proposats per Quim Torra ja que l'informe encarregat als serveis jurídics de l'Estat avala que la decisió del president no s'ajustava a la legalitat.

Després de conèixer la decisió de Torra de desbloquejar el Govern, l'Executiu central ha reivindicat la seva fermesa i determinació per defensar la legalitat ja que creu que això és el que ha permès que Catalunya pugui comptar a partir d'ara amb un Govern "en condicions de complir les seves obligacions i atendre les seves responsabilitats".