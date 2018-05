El TSJC es declara «incompetent» per abordar el nomenament dels consellers

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es va declarar ahir incompetent per decidir sobre les mesures cautelars reclamades per la Generalitat contra la decisió del Govern de no publicar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el decret de nomenament dels consellers del Govern.

Segons va informar el TSJC, la secció cinquena de la sala contenciosa de l'alt tribunal català va acordar ahir, després de deliberar sobre l'assumpte, que no té competència per conèixer sobre el recurs ni sobre la petició de les mesures cautelars plantejades per la Generalitat per forçar al Govern central la publicació urgent del nomenament dels consellers.

La sala contenciosa del TSJC ha obert ara un període de deu dies per a que es puguin presentar al·legacions, abans de resoldre a través d'un acte.

Segons el TSJC, la sala va determinar que no té competència per abordar aquest assumpte perquè el recurs es dirigeix contra el ministeri de Presidència i per a les Administracions Públiques.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar divendres passat que demanarien al TSJC que adoptés «mesures cautelaríssimes urgents» perquè el Govern publiqués en el DOGC el nomenament dels consellers, davant l'oposició de l'executiu, que es nega a fer-ho perquè dos d'ells estan en presó preventiva pel procés unilateral a la independència -Josep Rull i Jordi Turull- i dos més fugats d'Espanya -Toni Comín i Lluis Puig-. El Govern català va interposar aquest recurs, acompanyat d'una petició de mesures cautelars urgents, després que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va concloure que el Govern ha de permetre la publicació del nomenament dels consellers en el DOGC, del que ara té el control després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

El dictamen jurídic considera que no publicar el decret de nomenaments en el diari oficial seria incórrer en un «incompliment» de la llei i avala que els consellers designats per Torra que es troben en presó preventiva i els que estan a l'estranger poden prendre possessió.

Torra va indicar que el recurs de mesures cautelaríssimes davant el TSJC pretenia «protegir els drets» dels consellers, nomenats pel president català dissabte passat 19 de maig.



«Apartar-nos de la política»

El diputat de JxCat i exconseller Jordi Turull va insistir que vol ser conseller del proper Govern i ha assegurar que «La Moncloa prevarica» no publicant els nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

«No estem demanant fer de consellers des de la presó, sinó fer de consellers en llibertat. Tenim tot el dret. Prohibir-nos sortir a prendre possessió és la manera que han escollit d'apartar-nos de la política», va argumentar en una entrevista en el diari «Ara» recollida per Europa Press.

Preguntat per si acceptaria ser conseller a canvi de desbloquejar la situació, Turull no es pronuncia i al·lega: «Confiem en el president, Quim Torra, i volem ser part de la solució, no un problema», explica des de la presó d'Estremera (Madrid). La Mesa del Parlament té previst pronunciar-se aquest dimarts sobre la delegació del vot del diputat d'ERC Toni Comín, que diversos partits de l'oposició han posat en dubte després que la justícia belga aixequés les mesures cautelars que pesaven contra l'exconseller cessat pel 155. La Direcció General de la Policia va arxivar l'expedient disciplinari que va obrir al novembre als tres agents que es van mofar de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras quan anava a sortir de l'Audiència Nacional per ser traslladat a la presó madrilenya d'Estremera.