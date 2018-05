El president del TSJC també demana preservar espais públics de símbols «polítics»

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, va apel·lar a la responsabilitat de polítics i organitzacions per preservar els espais públics «de qualsevol connotació de tipus polític», per evitar enfrontaments que, al seu parer, no agraden a ningú.

En roda de premsa ahir en l'Audiència Provincial de Girona, Barrientos ha vist «preocupants» algunes imatges dels aldarulls que s'han produït en els últims dies per l'ús d'espais públics per a reivindicacions polítiques.

«Tots els drets individuals han de ser protegits, però no deixa de ser una norma de convivència que els drets individuals troben límits en la preservació d'altres interessos», va reflexionar.

En aquest sentit, va recordar que «els límits els fixen les cambres parlamentàries» a través de les lleis i va instar els representants polítics a canviar les normes si consideren que aquests límits han de ser modificats.

Barrientos va comparèixer als mitjans al costat del president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, després de reunir-se la Sala de Govern del TSJC a la sessió setmanal de la Comissió Permanent.

Barrientos, també va presentar la seva candidatura a una de les tres places de magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem (TS), que serà l'encarregada de jutjar la causa del procés.

Segons van informar fonts judicials, Barrientos, de l'associació moderada Francisco de Vitoria i el mandat del qual al capdavant del TSJC acaba d'aquí dos anys i mig, és de moment l'únic magistrat de Catalunya que va optar a aquestes vacants al Suprem, el termini de presentació de candidatures de les quals va finalitzar ahir.

La diputada de JxCat Gemma Geis va proposar ahir als grups acordar una declaració institucional del Parlament a favor de la llibertat d'expressió després dels últims capítols que s'han succeït de retirada de llaços i creus grogues a l'espai públic.



«Actuacions feixistes»

En roda de premsa, va dir que ho han plantejat als grups a la Junta de Portaveus d'aquest dimarts: «Arran de les actuacions feixistes que hem vist a les platges i a l'Ajuntament de Barcelona, creiem que mereixen una declaració institucional», i va afegir que aquesta declaració ha de posar-se del costat de la garantia de la llibertat d'expressió.

Tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Barcelona van condemnar ahir els incidents ocorreguts diumenge passat a les portes del consistori, a causa de la pancarta amb un llaç groc col·locada a la façana, van acordar investigar el que ha passat i fer una crida a la calma.

Aquests acords es van adoptar per unanimitat en una junta extraordinària de portaveus amb l'objectiu de «tractar la situació generada diumenge, 27 de maig, a la porta d'entrada de l'Ajuntament, de la plaça San Jaume» i hi van assistir representants de tots els grups.

PDeCAT i ERC van demanar el mateix diumenge la reunió urgent d'aquest organisme després que algunes persones que havien participat en la manifestació a favor de la unitat d'Espanya i contra el president de la Generalitat, Quim Torra, reclamessin la retirada del llaç groc de la façana consistorial i es produïssin moments de tensió a les portes del consistori. A pesar del rebuig de Cs, PSC i PP a que una pancarta amb el llaç groc segueixi penjada de la façana municipal, la junta de portaveus ha ratificat la seva decisió de mantenir aquest símbol del rebuig a l'empresonament d'independentistes. El president de la junta de portaveus de l'Ajuntament de Barcelona i primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacat que en el moment «delicat» que s'està vivint «avui és un dia per celebrar perquè no és fàcil arribar a acords unànimes».

Pisarello va explicar que la Guàrdia Urbana està investigant els fets i hi ha identificacions, i ha expressat la seva preocupació per les concentracions d'elements d'extrema dreta que generen violència.