Querella contra Turull per cedir béns a la seva dona abans de l'1-O

La Fiscalia ha interposat una querella contra l'exconseller de Presidència Jordi Turull, al qual acusa d'un delicte d'insolvència punible per haver donat part del seu patrimoni a la seva dona, quatre mesos abans del referèndum de l'1-O, per evitar futurs embargaments per la seva implicació en el procés.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la sala civil i penal ha registrat la querella, que també es dirigeix contra Maria Blanca Bragulat, la dona de Turull, actualment diputat de JxCAT al Parlament i en presó preventiva per ordre del jutge del Tribunal Suprem que investiga la cúpula del procés unilateral a la independència.

En la seva querella, el fiscal sosté que Turull es va desprendre d'un patrimoni valorat en 96.449 euros, en un "pla preconcebut" que tenia "l'evident propòsit i finalitat d'intentar eludir el futur embargament" dels seus béns, per la seva participació en el procés i en l'organització del referèndum d'independència.

De fet, l'exconseller de Presidència està processat pels delictes de rebel·lió i malversació de cabals públics pel jutge del Suprem Pablo Llarena, que ha imposat una fiança de responsabilitat civil de 2,1 milions d'euros als 14 exmembres del Govern imputats pel procés, a pagar de forma solidària.

Segons la querella, al juny de l'any passat Turull era titular d'un habitatge a Parets del Vallès (Vallès Oriental), valorat en 84.452 euros, i de la meitat d'un compte corrent amb 107.594 euros que compartia amb la seva dona.

Per evitar un futur embargament, sosté el ministeri públic, l'exconseller "es va concertar" amb la seva dona, amb la qual es troba casat en règim de separació de béns, per desprendre's de la major part del seu patrimoni immobiliari i actius financers "i aparentar amb això una situació d'insolvència", afegeix la Fiscalia.

D'aquesta forma, el 8 de juny del 2017 Turull va signar una escriptura en la qual "feia donació pura i simple" a la seva dona de la meitat de l'habitatge de Parets, del qual n'era únic propietari, i li cedia també el 50% dels 107.594 euros que tots dos tenien en el compte corrent, segons el ministeri públic.

Per al fiscal, els fets suposen un delicte d'insolvència punible -castigat amb entre un i quatre anys de presó-, del qual Jordi Turull en seria autor directe i, la seva dona, cooperadora necessària.

La querella ha correspost, per repartiment, al magistrat de la sala civil i penal Francisco Valls, que en serà ponent davant la sala d'admissions, a la qual en els pròxims dies correspondrà decidir si el TSJC investiga Turull i la seva dona. EFE