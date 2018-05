Quim Torra es querellarà contra Alfonso Guerra per «difamació» després que aquest el titllés de «nazi»

El president de la Generalitat, Quim Torra, es querellarà contra l´exvicepresident del govern espanyol Alfonso Guerra per "difamació" després que aquest el titllés de "nazi". Així ho ha avançat aquest dimecres Torra, que ha dit que ho farà a títol personal perquè considera "inadmissible que a Europa es pugui insultar algú qualificant-lo de nazi i no passi res".

Torra, que ja va reaccionar a través de les xarxes socials demanant a Guerra que retirés un insult "intolerable i menyspreable", ho ha explicat des de Waterloo, Bèlgica, on s´ha reunit amb Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret. Responent a una pregunta dels periodistes sobre la moció de censura plantejada pel secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, Torra ha matisat que "desconeix" quina és la proposta de Sánchez però ha "aprofitat" per dir que el que sí que ha escoltat "lamentablement" són alguns insults.

En declaracions a la 'Cadena Ser', Guerra va assegurar que Torra "parla exactament com un nazi" i li deia "supremacista, no fos cas que s'enfadés", insistint però que la paraula adequada per qualificar-lo era "nazi". "Si fa tres anys ens diuen que el president de la Generalitat seria un nazi no ens ho creuríem i ara es pren amb naturalitat", va afegir.