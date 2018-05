Selectivitat 2018: Deu consells per aprovar la PAU

D'aquí a molts pocs dies, el proper 12 de juny, començarà els examens de selectivitat, que s'allargaran fins al dia 14.

Són uns dies en els quals els alumnes esgarrapen qualsevol segon del rellotge per treure temps i preparar bé tots els temes al mateix temps que els nervis comencen a aflorar per aconseguir passar amb èxit una prova fonamental per al seu futur universitari.

L'any passat, més del 94 per cent dels estudiants catalans que es van presentar a la nova selectivitat van aconseguir aprovar la prova.

Per planificar bé els temes, no distreure's amb qualsevol cosa ni caure en la temptació d'estar penjats del mòbil, aquí et deixem 10 consells d'experts en Educació per afrontar amb èxit la selectivitat



1. Planificació realista i "ajustada al temps" del que es disposa

Una bona preparació de l'examen és bàsica per afrontar la selectivitat amb garanties d'èxit, consell que és extrapolable als alumnes que afrontin els exàmens de final d'ESO o Batxillerat, explica la professora de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Modesta Pousada. En aquesta preparació té un paper fonamental la planificació. «Ha de ser realista, ajustada al temps del que es disposa i el més concreta possible», explica.

Per exemple, si un estudiant planifica estudiar anglès un matí sense concretar quins temes, com que no té un objectiu concret, probablement es distraurà més. Pousada també aconsella distribuir les matèries i estudiar-ne més d'una cada dia. «És millor això que no dedicar dos dies intensius a la mateixa matèria», sosté.



2. Un repàs al final de cada dia d'estudi

Un element clau en l'estudi és el repàs, que ha de fer-se al final de cada jornada d'estudi i repetir-se l'endemà. Pousada subratlla que en les primeres 24 hores posteriors a un aprenentatge, sobretot en el cas dels més memorístics, l'oblit és més intens. «Una forma eficient de combatre-ho és repassar a les 24 hores», explica.



3. No estudiar el dia de la prova

El dia abans de l'examen, la professora recomana repassar conceptes al matí i a la tarda deixar els llibres. I el dia de la prova, és partidària de no estudiar. «La visió d'estudiants amb llibres repassant matèria en les portes de l'aula de l'examen és contraproduent perquè només aconsegueix angoixar més», sosté Pousada.



4. Fer mapes conceptuals, esquemes i resums

A la memorització de la matèria ajuden, segons l'experta, els mapes conceptuals, els esquemes o resums, que permeten a l'estudiant comprendre millor conceptes fonamentals i l'ajudaran a saber explicar amb les seves pròpies paraules el que ha llegit.



5. Descansar i relaxar-se entre jornada i jornada de la PAU

La prova de selectivitat es divideix en tres dies. Entre jornada i jornada, l'experta aconsella relaxar-se i descansar. Pot quedar-se amb algun company per resoldre algun dubte d'última hora, però per regla general aquests dies és millor estar tranquil.

6. Estudiar els temes més difícils quan més es rendeix

Per on començo a estudiar? És una de les preguntes que es plantegen probablement els alumnes una vegada finalitzat segon de Batxillerat. Les matèries que resulten més difícils cal estudiar-les en el moment en el qual més rendim. Això depèn de cada persona, ja que hi ha persones matineres i unes altres que rendeixen millor a la nit. «Hi ha persones diürnes i altres de nocturnes; en aquest sentit és important respectar els ritmes circadiaris de cadascú», detalla Amàlia Gordóvil, també professora de la UOC i doctora en Psicologia Clínica.



7. El mòbil, lluny de la taula d'estudi

Els experts aconsellen deixar el mòbil lluny de la taula on estudiem. Pousada explica que una forma d'evitar distraccions innecessàries és planificar tot el que necessitem abans de començar a estudiar: papers, llapis, resums, llibre...



8. Dormir i menjar bé

També destaquen la importància d'uns bons hàbits de son i d'una alimentació adequada perquè el cos tingui suficient energia per afrontar la situació. «Aquests factors contribueixen a una millor concentració i en conseqüència a un millor rendiment».



9. Llegir totes les preguntes, contestar primer les que sabem i fer exercicis de respiració si ens quedem en blanc

I quan arriba el dia de l'examen? De la mateixa manera que ha de planificar-se l'estudi, també cal saber planificar l'examen. Una vegada els examinadors ens deixen la fulla sobre la taula i comença el temps per completar la prova, Pousada aconsella llegir de dalt a baix totes les preguntes de l'examen.

«Així sabrem què se'ns pregunta, si hi ha qüestions relacionades i per on puc començar a contestar», afirma.

En aquest sentit aconsella contestar primer el que sabem i deixar per al final les preguntes que ens generen més dubtes. «Començar pel que controlo em tranquil·litzarà i, si no tinc temps de contestar tot l'examen, almenys hauré desenvolupat el que millor porto», afirma, i recomana rellegir també les preguntes i respostes. L'objectiu d'aquesta segona lectura és evitar faltes d'ortografia, rectificar signes de puntuació, detectar frases inacabades i comprovar que es respon exactament al que se'ns pregunta.

Però què ha de fer l'estudiant si queda en blanc en el moment de fer la prova? La psicologa Amàlia Gordóvil aconsella que l'estudiant es prengui alguns minuts per a respirar. «La respiració conscient ens ajuda a tenir control del cos i de l'ansietat, en lloc que sigui l'angoixa la que ens controli a nosaltres. Per això val la pena dedicar-hi alguns minuts».

10. Portar un rellotge per controlar el temps

El control del temps és també clau per afrontar la prova amb garanties d'èxit. Per això, Pousada recomana portar un rellotge. «Hem de ser conscients del temps del que disposem i del que ens queda. Si ha passat una hora d'examen, haig d'haver arribat a la meitat de la prova», explica. Cada examen dura una hora i mitja.