Guardiola: «Res s'arreglarà fins que els presos no tornin amb les famílies»

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, va advertir aquest dimecres que el conflicte català no se solucionarà fins que no s'alliberin els polítics que estan presos a causa del procés independentista. «La situació no és fàcil, però res s'arreglarà fins que els presos no tornin amb les seves famílies. Hi ha gent que fa més de dos-cents dies que està a la presó per demanar que la gent voti. Que algú m'ho expliqui», va manifestar durant una acte de la Fundació Cruyff celebrat a Barcelona.

En aquest sentit, Guardiola va assegurar que, d'haver seguit entrenant a Espanya, hagués portat del llaç groc per demanar la llibertat dels quals ell considera presos polítics. «L'hauria portat, sí. Per què no puc portar-lo a Anglaterra ni puc portar-lo aquí? La gent porta un llaç en contra de la sida o contra la discriminació de gènere. No és una reivindicació política», va precisar. També en clau política se li va preguntar al tècnic català si li agradaria que Espanya guanyés el pròxim Mundial, i Guardiola no ha dubtat a respondre afirmativament, tot i que ha afegit que també li agradaria que el guanyessin Anglaterra o Alemanya. «M'agradaria que el guanyés Espanya i Anglaterra també m'agradaria que el guanyés. I també tinc molt bons amics a Alemanya, al Bayern de Munic. Jo sóc dels equips dels meus amics, i en la selecció espanyola tinc alguns als quals vull molt, molt», va respondre.