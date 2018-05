El PDeCAT obre la porta a donar suport a Pedro Sánchez

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ha obert la porta per recolzar la moció de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, però ha deixat clar que la decisió sobre el seu vot "depèn" del que el candidat digui en la rèplica.

Així ho ha indicat Campuzano des de la tribuna del Congrés, on ha arribat a avançar que "molts ciutadans els costarà d'entendre" el vot del PDeCAT.

I és que, segons ha recalcat, els membres de la seva formació són "escèptics" i "recelen" de Sánchez pel seu suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

"Som escèptics, recelem, hem viscut el que hem viscut. A Catalunya hi ha molt dolor i indignació. Hi ha molts ciutadans que els hi costarà entendre el nostre vot", ha indicat Campuzano, per afegir que confia que la majoria entendrà que la prioritat és "que el PP marxi".

"Depèn, estarem molt atents a les seves paraules", ha afegit Campuzanno després de justificar la presentació d'una moció de censura que considera "ineludible" davant la negativa de Rajoy a dimitir després de la sentència d'un "gravíssim cas de corrupció" com la 'Gürtel'.