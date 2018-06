Detenen un home per furtar 29 telèfons mòbils al Primavera Sound

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir per la matinada a un home de 56 anys per presumptament furtar 29 telèfons mòbils a la zona del festival Primavera Sound de Barcelona, ha informat el cos policial a Europa Press. El detingut va aixecar les sospites del personal de seguretat privada del festival en veure'l a la plaça Llevant amb una motxilla, en la qual van trobar els 29 dispositius, una 'tablet' i les targetes SIM separades, per la qual cosa van avisar la policia catalana. Després de recuperar els dispositius sostrets, els Mossos van informar a través de les xarxes socials que les víctimes poden presentar denúncia.