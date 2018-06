Els Mossos demanen al nou conseller que no els exposi a ser imputats

Els sindicats dels Mossos d'Esquadra van demanar a Miquel Buch, que avui prendrà possessió com a nou conseller d'Interior, que obri una etapa «d'estabilitat» que permeti recuperar la «normalitat institucional» al cos i que no prengui decisions polítiques que els exposin a acabar imputats.

Després de set mesos intervinguts en aplicació de l'article 155 de la Constitució, els Mossos d'Esquadra tornaran a dependre políticament a partir de demà del Govern català, després de la presa de possessió dels nous consellers de l'executiu de Quim Torra, que va designar a Interior l'exalcalde de Premià de Mar i expresident de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) Miquel Buch. Amb l'exconseller d'Interior Joaquim Forn empresonat per rebel·lió i malversació i l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero imputat per sedició pel paper de la policia catalana durant les protestes per l'escorcoll de la seu d'Economia del 20-S i durant el referèndum de l'1-O, Buch assumirà a partir d'avui una de les carteres clau de la legislatura.