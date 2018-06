Torra es querella contra Rajoy i Santamaría per prevaricació en no publicar el Govern al DOGC

El president de la Generalitat, Quim Torra, va presentar ahir una querella davant el Tribunal Suprem per un presumpte delicte de «prevaricació per omissió» contra Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, per la seva negativa a publicar el decret de nomenament del Govern del 19 de maig.

La querella, presentada davant la Sala Penal del Tribunal Suprem, argumenta que la decisió de no publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el decret, que incloïa el nomenament com a consellers de Jordi Turull i Josep Rull –en presó preventiva– i d'Antoni Comín i Lluís Puig –fugits a Bèlgica–, va ser «arbitrària, extralimitadora de competències i sense cap empara legal». La no publicació dels nomenaments en el DOGC va bloquejar durant uns dies la formació del Govern, fins que dimarts passat dia 29 de maig Torra va signar un nou decret, en el qual substituïa els consellers que són a la presó o a l'estranger, i que ha estat publicat avui en el DOGC. Torra ja havia anunciat que estava estudiant interposar una querella per «prevaricació» contra el fins ahir president del Govern, Mariano Rajoy, i la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Segons al·lega Torra, la negativa a publicar els nomenaments de Turull, Rull, Comín i Puig «contravé» «l'execució d'un acte reglat, degut i obligatori», amb una «evident conculcació de la legalitat i desconeixement de les exigències constitucionals», va explicar la Generalitat en un comunicat.

La querella, que considera que amb la no publicació del decret es van vulnerar els «drets polítics» de Torra com a president de la Generalitat, es presenta «sense perjudici de les accions que per vulneració també dels seus drets polítics puguin emprendre els consellers afectats contra els querellats per aquests mateixos fets».



Presa de possessió avui

Quim Torra també va enviar una carta als diputats de JxCat Jordi Turull i Josep Rull a la presó d'Estremera comprometent-se a tornar-los a fer consellers tan bon punt pugui. «El meu propòsit que per escrit i de manera solemne us vull expressar és que en el moment que pugui fer efectiu el vostre nomenament, sereu immediatament incorporats al si del Govern de Catalunya», els diu a la missiva, tot apuntant que el Consell Executiu que acaba de nomenar i que prendrà possessió avui «segur que tindrà present cada dia» aquesta situació.