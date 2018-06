El 92% dels militants del PSC a Badalona diuen «sí» a la moció de censura contra l'alcaldessa

Els militants del PSC de Badalona han donat llum verd a la moció de censura contra l'alcaldessa Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú. Ha estat amb un resultat aclaparador: el 92,8% dels vots en una consulta que ha comptat amb una participació del 53,34%. Amb tres regidors, el PSC necessita onze vots més, de manera que serien decisius els suports del PP, que amb Xavier García Albiol al capdavant, compta actualment amb deu regidors.

En el seu vot, els militants socialistes havien de respondre a la pregunta: «Dona suport a presentar una moció de censura contra l'alcaldessa Dolors Sabater proposant com a candidat Àlex Pastor?». El recompte va revelar que de les 311 persones que van votar, 282 van escollir la papereta del «sí»; 21 la del «no» i dos militants van votar en blanc.

La decisió de fer la consulta a la militància la va prendre el president del grup municipal socialista a Badalona, Àlex Pastor, el passat 25 de maig, després que l'assemblea local avalés per unanimitat aquesta opció. Pastor responsabilitza Sabater d'haver creat aquesta situació, després de presentar una qüestió de confiança per aprovar els pressupostos. El líder dels socialistes badalonins ha recordat que els pactes municipals se centraven en dos eixos: impulsar «polítiques socials i progressistes» i garantir la «neutralitat institucional». Cosa que, a parer seu, Sabater «ha incomplert reiteradament».

El termini per presentar una alternativa al govern de Badalona finalitza el 7 de juny. En cas que no hi hagi cap proposta amb la majoria de vots –s'ha d'arribar a 14 regidors–, el govern municipal encapçalat per Dolors Sabater té llibertat per tirar endavant els pressupostos per la via de decret.

El PP és imprescindible perquè prosperi la moció, ja que el PSC compta amb només tres representants, i encara en faltaria un més, que podria ser de Ciutadans, que té un regidor, o d'ERC, que en té tres. «Se li haurà de preguntar a ell si manté la seva paraula», ha apuntat Pastor sobre la postura de García Albiol.