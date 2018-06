Felip deixarà l'alcaldia de Figueres per ser secretària general d'Empresa

L'actual alcaldessa de Figueres, Marta Felip, deixarà l'Ajuntament després d'haver estat nomenada Secretària general del Departament d'Empresa i Coneixement. Felip va accedir a l'alcaldia el gener de 2013 i està previst, segons fonts municipals, que plegui de batllessa en un termini d'entre un i dos mesos. No vol fer-ho de forma imminent perquè vol deixar-ho tot preparat per a la persona que s'haurà de posar al capdavant de l'ajuntament. S'apunta que el seu substitut podria ser Jordi Masquef (PdeCAT), actual segon tinent d'alcalde i portaveu del grup municipal de CiU. Masquef està al capdavant de la regidoria d'Acció Cívica i Drets Civils, Associació veïnal, Contractació, Contenciosos, RH, Tresoreria, Rendes i Recaptació, Fires i mercats, Esports, i Joventut.

L'encàrrec per ser la nova Secretària general d'Empresa va agafar Felip de sorpresa aquest dimecres. Va ser la nova consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, qui li va demanar que fos la seva número dos. I segons fonts municipals, Felip va decidir acceptar-ho ràpidament però, conscient que és un càrrec important, considera que li ha de donar dedicació exclusiva i, per això, deixarà de ser l'alcaldessa de Figueres. En aquest parell de mesos ho preveu deixar tot a punt per al seu successor. Santi Vila, el seu predecessor a l'alcadia, també va deixar de ser batlle després de convertir-se en conseller de Territori el 2012.

Aquest nomenament ja ha fet reaccionar el PSC de Figueres. El primer secretari del partit a Catalunya i portaveu del PSC a Figueres, Pere Casellas, ha iniciat una roda de contactes amb els diferents grups de l'oposició per tal d'encarar el que ha denominat «crisi institucional» per la futura marxa de Felip de l'alcaldia.

Cal recordar que l'actual equip de Felip només compta amb 5 dels 21 regidors del consistori. Casellas proposa un govern de concentració de progrés que encari l'any que queda de mandat pensant en el bé de la ciutat i intentant sortir de «l'enorme fracàs del model Vila-Felip, que ha acabat situant la ciutat de Figueres entre les que tenen més problemes del país».

A banda de Felip, el Consell Executiu ha nomenat dos secretaris generals més gironins. Meritxell Masó, que anirà a Presidència, mentre que David Mascort es mantindrà a Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La resta són: Albert Castellanos, a la Vicepresidència i Economia i Hisenda; Mercè Salvat, a Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Brauli Duart, a Interior; Núria Cuenca, a Ensenyament; Laura Pelai, a Salut; Patrícia Gomà, a Justícia; i Xavier Gatius, a Polítiques Digitals i Administració Pública. La resta de secretaris generals han estat ratificats en el càrrec. A més, el consell executiu ha nomenat Josep Rius director de l'Oficina del President. Rius ja va ocupar aquest càrrec amb Carles Puigdemont.

Sobre el nou govern català, Puigdemont va indicar ahir que «el camí continua, i en bones mans. Un Govern de dones i homes compromesos amb la llibertat». En canvi, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va justificar l'absència del seu partit a l'acte de Palau perquè Torra havia dit que el llaç groc és el símbol que representa al seu executiu i això, segons l'opinió de la formació taronja, suposa excloure «més de la meitat de catalans». El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va considerar que «la mare dels ous és que ens fa falta un acord entre catalans per arribar al Pacte d'Estat (per a Catalunya) que necessitem», perquè «el problema és en primer lloc intern».