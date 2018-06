El govern de Sánchez mantindrà la intervenció de les finances de la Generalitat fins que la situació es "normalitzi"

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dilluns que el govern espanyol mantindrà la intervenció de les finances de la Generalitat, tot i que ja s'hagi aixecat l'article 155 amb el nomenament dels consellers de l'executiu de Quim Torra i que el nou vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, anunciés dissabte que aquesta mesura quedaria anul·lada "per decisió del govern de Catalunya". En una entrevista a Antena 3, Ábalos ha explicat que la intervenció total de la Generalitat finalitzarà a mesura que es vagi assolint "el procés de normalització que hem desitjat tots" i s'ha mostrat partidari de no permetre que es normalitzin "fets excepcionals". "Caldrà estar-ne pendent, ni anticipant-se ni postergant, només acompanyant aquest procés de normalització", ha assenyalat.

D'altra banda, el dirigent socialista ha afirmat que tenir polítics empresonats "no ajuda" a rebaixar la tensió amb Catalunya. "Que facilita el diàleg, baixar la tensió i tractar d'encaminar la situació amb Catalunya el fet que hi hagi presos? Ajudar no ajuda", ha comentat el dirigent socialista, que ha afegit que el seu partit "sempre" ha respectat les decisions judicials i ha avançat que no entraria a qüestionar-les.

En aquest sentit, ha destacat que els consellers i polítics empresonats són "presos preventius" que estan "pendents d'una sentència" i que això respon a una "mesura judicial". Tot i així, sí que ha reconegut que amb el canvi de Fiscal General de l'Estat, de qui ha dit que desconeix qui serà, es pot produir un canvi de tarannà.

De fet, el secretari d'Organització del PSOE ha explicat que durant les converses amb el PDeCAT sobre la moció de censura, el seu portaveu, Carles Campuzano, no els va "retreure" el seu suport a l'aplicació del 155 però que sí els van demanar que "el to d'hostilitat i que les paraules més elevades deixin pas a altres invitacions de diàleg".

Ábalos també s'ha referit a la pròxima tramitació al Senat dels pressupostos elaborats pel govern de Mariano Rajoy i les possibles esmenes que podria presentar ara el PP després que el PNB donés suport a la moció de censura. El dirigent socialista ha afirmat que el PP "es pot retratar com un gran venjador" i ha apuntat que el pacte amb els nacionalistes bascos era pels comptes i no de govern. Per Ábalos, ara seria "absurd" seguir discutint els pressupostos del 2018 i ha apostat per començar a negociar els del 2019.