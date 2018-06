Quim Torra i Pedro Sánchez ja buscan data per reunir-se

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha revelat que ja s'ha posat en contacte amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per reunir-se "el més aviat possible" i iniciar una "negociació". "Ens hem enviat uns missatges i hem quedat per parlar el més aviat possible", ha explicat Torra aquest diumenge a la nit en una entrevista a TV3.

"Jo necessito saber quin president del govern espanyol em trobaré. El president Pedro Sánchez que va votar el 155 o el que semblava que en el discurs d'investidura obria algunes portes?", s'ha preguntat el president del Govern. "Per això vull parlar amb ell", ha subratllat. "Potser les noves circumstàncies fan que vulgui assumir riscos". Torra ha instat el president espanyol a explicar el seu projecte per a Catalunya i ha remarcat que no esperen només "gestos" sinó que esperen "solucions". En aquest sentit, ha subratllat que més enllà del diàleg, cal que es posin "a treballar" per confrontar projectes i "negociar".

"No es tracta només de que ens asseiem i ens fem una foto", ha dit Torra, que ha insistit que "diàleg va junt amb negociació". Segons el president de la Generalitat, el seu executiu prendrà "totes les decisions" perquè sigui possible. "Ja he dit que assumiria tots els riscos que calguin perquè aquest debat sigui possible i fins i tot assumiré els insults", ha afirmat Torra, en referència a les declaracions en què Sánchez el va titllar de racista.

Torra ha explicat que vol preguntar "tres coses" al president espanyol: Quina és la seva postura respecte "els drets civils i les llibertats polítiques"; si permetrà la "restitució" de les setze "lleis socials" aprovades pel Parlament però recorregudes pel govern de Mariano Rajoy i anul·lades pel Tribunal Constitucional, i la seva posició respecte "el dret a l'autodeterminació de Catalunya".

"Fins ara hem vist que no s'ha desmarcat del que ha suposat l'aplicació de l'article 155", ha dit Torra.Sobre el projecte de govern del nou executiu català, Torra ha insistit que parteixen del "referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre" que ha descrit com a "moment fundacional". "Implica que nosaltres estem en aquest procés d'independència", ha afirmat. "No ens sembla que tornar a un Estatut sigui una possibilitat", ha dit en relació a la proposta que va fer la setmana passada el Cercle d'Economia en què proposava un nou Estatut amb rang de constitució catalana.

Tanmateix, Torra ha dit que cal escoltar "quines són les propostes" d'altres actors i per això ha afirmat que va celebrar la del Cercle aquest divendres durant la seva intervenció a la seva 34ena reunió anual a Sitges. Sobre els passos a seguir a partir d'ara, Torra ha contestat: "Hem recuperat el govern autonòmic i hem de revertir tot allò que durant el mandat de l'article 155 ha perjudicat el poble de Catalunya".

Segons Torra, un cop "restituïts" cal "avançar".Preguntat per si avançar implica desobediència, Torra ha dit que "avançar vol dir buscar oportunitats" i "anar creant aquest moment". El president de la Generalitat ha remarcat que no s'ha d'avançar "només a través del Govern" sinó també a través "d'un Parlament de Catalunya que s'ha de convertir en una àgora republicana". Recuperació de les lleis anul·lades pel TCEl president de la Generalitat ha anunciat que a la propera reunió del Consell Executiu crearan una comissió per recuperar el contingut de les setze lleis socials suspeses pel TC. "Esperem que el PSOE no ens posi cap problema", ha dit.

D'altra banda, també ha anunciat que aquesta setmana començarà les reunions amb els grups parlamentaris, començant per la cap de l'oposició i líder de Ciutadans, Inés Arrimadas.

"Presentaré querelles als que m'insultin"

Torra ha afirmat que presentarà "una querella darrere d'una altra" als que l'insultin perquè està "fart" dels qui el qualifiquen de racista, xenòfob o nazi. "Dir-li nazi a un català és el pitjor insult que se li pot fer", ha dit. D'altra banda, sobre la polèmica per la pancarta amb un llaç groc i el lema 'Llibertat presos polítics i exiliats' a la façana de la Generalitat ha defensat que no retrocedirà "un mil·límetre" en defensa de la "llibertat d'expressió" i ha demanat respecte als no independentistes.