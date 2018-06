Selectivitat 2018: Claus per aprovar els examens

Acudir amb temps, repassar i controlar els nervis són alguns dels consells per afrontar amb èxit les proves de l'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU), fins fa uns anys coneguda com Selectivitat, la prova d'accés a la universitat que des d'aquesta setmana realitzaran prop de 300.000 estudiants a tot Espanya.

El professor de Psicologia de la Universitat CEU San Pablo Fernando Miralles recomana acudir amb temps, i si és possible en transport públic, al lloc de l'examen. "El dia de la prova de la selectivitat, molts pares porten els seus fills a la universitat i es formen embussos increïbles que ajuden a augmentar l'ansietat", assegura.

També aconsella esmorzar bé, portar aigua a la prova i algun aliment sòlid "per si la prova o el temps d'espera s'allarga". Abans de l'examen, cal evitar un repàs en profunditat, "ja que aquesta informació ja està emmagatzemada en la teva memòria", assegura aquest professor.

"No comentis el temari amb els teus amics, ja que sortiran preguntes tan difícils que ni el professor s'haurà plantejat posar en l'examen", aconsella també Miralles, per a qui és important allunyar-se dels amics que estiguin molt nerviosos, "ja que poden transmetre la seva intranquil·litat i ells acabaran encara amb més ansietat ", explica.

Per controlar els nervis, el psicòleg Jorge López Pérez Vallejo, recomana fer exercicis de respiració. "Pot semblar un tòpic, però realment ajuda amb l'ansietat", assegura aquest especialista, per al qual la Selectivitat s'ha de prendre com "un desafiament, no com un risc", per així no produir més estrès i pressió de la que genera l'examen .

"És un examen important, però no ens juguem el ser o no ser del nostre futur. Qui tingui molt clara la seva vocació, encara que no obtingui prou nota, acabarà arribant a ella per una via o una altra", assegura la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació Modesta Pousada per desdramatitzar l'examen.

Durant l'examen, el professor Fernando Miralles recomana començar per la pregunta més assequible, cosa que permet augmentar la seguretat. És important portar un rellotge, apunta, per controlar en tot moment el temps que queda d'examen. A l'hora de contestar, recomana exposar cada idea en un paràgraf i subratllar les idees més importants.

"Si és possible, deixa una mica de temps per repassar, especialment les faltes d'ortografia. Si no estàs segur d'una paraula, sempre hi haurà un sinònim", explica el professor, que també té un truc per al pitjor dels escenaris. "Si et quedes en blanc o et poses nerviós, intenta aturar i escriure en un foli 15 paraules que comencin per la mateixa lletra, així desconectarás un moment de l'examen", aconsella.

Un cop acabada la selectivitat, l'esforç ha de tenir recompensa. "Celebra que l'examen ha finalitzat i que el normal és que ho hagis aprovat. El 95% dels que es presenten, aproven, i que el pitjor que pot passar és suspendre-(suspenen menys d'un 5%), però en poc temps tornaràs a tenir el mateix examen, amb el mateix temari, el mateix temps per fer-ho i hauràs pogut repassar tot més a poc a poc ", postil·la el professor Miralles.