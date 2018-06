El 78% dels alumnes de batxillerat no té clar què estudiarà a la universitat

Coincidint amb l'inici de les proves de selectivitat, s'ha fet públic un estudi que constata els dubtes de molts joves a l'hora de triar quins estudis superiors cursar. El 78% dels joves que estudien el darrer curs de batxillerat no té clar quin grau estudiarà a la universitat, segons revela un informe de Cercle Formació realitzat a patir de preguntes a 17.872 estudiants de batxillerat de tot Espanya.

Consulta aquí tota la informació sobre la selectivitat 2018



Un 38% dels estudiants dubta entre 3 possibles carreres

Segons aquest estudi, només el 22% dels estudiants de batxillerat consultats sap amb claredat quin grau estudiarà després de la selectivitat, però la resta dubta entre diverses opcions. En concret, un 38% estudia tres possibles carreres, un 34% dubta entre dos, i un 6% no té ni idea de quins estudis seguirà després del batxillerat.



Més de la meitat decidirà per vocació

A l'hora de triar, més de la meitat dels enquestats, el 52%, decidirà per vocació, mentre un 35% tindrà en compte les sortides professionals del seu futur grau, segons aquesta enquesta realitzada als assistents de la darrera edició del saló d'orientació universitària Unitour, celebrada entre els mesos d'octubre de 2017 a febrer de 2018 a 24 ciutats.

Entre les preferències dels estudiants destaca la branca d'estudis de Ciències Socials, Jurídiques i Educació, elegida pel 33% dels enquestats, seguida per Ciències de la Salut (27%), els estudis tècnics en Enginyeries o Arquitectura (18%) i Art i Humanitats (14%).



El factor geogràfic

Pel que fa a preferències geogràfiques, un de cada dos joves, el 50%, vol cursar els seus estudis universitaris en la seva pròpia província o comunitat autònoma, mentre el 35% ho farà fora de la seva regió i el 13% té pensat anar-se'n fora d'Espanya.

No obstant això, quan són preguntats per les seves preferències quan els toqui treballar, són més els que estan disposats a sortir fora d'Espanya. El 33% afirma que li resulta indiferent on treballar i es traslladarà allà on trobi feina, mentre un 19% buscarà feina directament fora d'Espanya. D'altra banda, un 25% prefereix quedar-se a la seva província o comunitat, i un 23% treballarà en qualsevol part de l'Estat.