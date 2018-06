Artadi no descarta la via unilateral mentre ERC aposta per un camí «multilateral»

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va marcar una certa distància ahir amb la nova consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi. Malgrat que totes dues posen com a prioritat de l'acció de l'executiu la negociació i el diàleg amb l'Estat, Artadi va voler matisar que no renunciaran a la unilateralitat, tot remarcant que aquesta possibilitat encara pot ser un camí. Des d'Esquerra, però, eviten parlar d'aquesta unilateralitat i aposten per centrar-se «en la multilateralitat». «No renunciem a res en la defensa dels drets de la ciutadania, i defensem el dret a l'autodeterminació. Però el procés és multilateral, que compta amb multiplicitat d'actors i això és una possibilitat que hem de tenir en compte per a tots els passos que hem d'anar fent. Són oportunitats que hem de saber gestionar i aprofitar per fer guanyar objectiu de construir un país nacionalment lliure i socialment just. No renunciem a cap de les vies però amb el focus posat en aquesta multilateralitat», va sentenciar en roda de premsa la portaveu d'ERC.

Per a Marta Vilalta, fins i tot «la unilateralitat forma part de la multilateralitat», en tant que és una de les possibilitats que hi ha, tot i no estar sobre la taula dels republicans. Esquerra, però, vol centrar-se en aquesta «multilateralitat» a la que apel·la ara, i més quan el Consell Executiu ja està en marxa i la Generalitat «rescatada» del 155. «Avui tenim Govern i som més forts. Tenim molta feina a desplegar. Posant èmfasi en tota la feina que tenim per fer, treballarem per avançar tenint en compte la multilateralitat i el dret a l'autodeterminació, que és irrenunciable», va dir a preguntes dels periodistes.

Davant l'expectativa que es pot obrir un cop Catalunya ja té Govern i l'Estat va canviar de president, Vilalta es va voler centrar el la feina que creu que ha de fer el Consell Executiu de forma urgent. «El Govern ha de revertir el 155, aixecar la intervenció econòmica i cuidar la gent, fent polítiques socials i progressistes que serveixin per protegir els ciutadans i lluitar contra les desigualtats. I també ha de defensar els seus drets civils i polítics, que han estat vulnerats per part de l'Estat», va considerar.

Amb tot, es va mostrar «expectant» amb el canvi de govern a Espanya, però sense massa optimisme. «No tenim gaires esperances que suposi un canvi de forma immediata ni molt gran. Seguim reiterant que la via és el diàleg, apel·lant a la negociació», va dir. De la mateixa manera, ERC té molt clar que el primer que creu que hauria de fer Pedro Sánchez és deixar clar que la seva política amb el conflicte a Catalunya no serà la mateixa que la del PP, i per això demana «l'apropament dels presos» independentistes com a primer pas.