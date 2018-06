La Cambra de Barcelona insta el Govern a fer pressupostos

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, va reclamar ahir al nou Govern que elabori uns pressupostos per a aquest any: «La primera obligació que té el Govern de Catalunya és fer uns pressupostos».

«Aquest és un missatge clar: facin uns pressupostos, estem al juny, tenim mig any», va afirmar Valls en una conferencia-col·loqui de Barcelona Tribuna organitzada per La Vanguardia, l'Associació Espanyola de Directius (AED) i la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País. «Avui, uns pressupostos de continuïtat no serveixen per fer avançar l'economia», va considerar Valls, que va celebrar que el nou president del Govern central, Pedro Sánchez, hagi anunciat que mantindrà els pressupostos aprovats pel PP.