Josep Maria Matamala no es presenta a declarar a l'Audiència

Josep Maria Matamala, empresari amic de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, no es va presentar a l'Audiència Nacional, on estava citat a declarar ahir en qualitat d'investigat per delicte d'encobriment, en ser una de les quatre persones que acompanyaven l'exmandatari català quan va ser detingut a la tornada d'un viatge a Finlàndia, informen fonts jurídiques.

Les mateixes fonts expliquen que Matamala, que resideix a Bèlgica, va al·legar que no li ha arribat la notificació de la seva citació. Per contra sí que es van presentar les altres tres persones que viatjaven amb ell, que són els agents dels Mossos d'Esquadra Xavier Goicoechea Fernández i Carlos de Pedro López i el professor de la Universitat de Barcelona (UB) Josep Lluís Alay, que van explicar que l'anaven a portara la Fiscalia belga.

Els investigats van indicar que la seva intenció era portar l'exmandatari català davant el Ministeri Públic belga en ser coneixedors que el magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa independentista, Pablo Llarena, havia reactivat l'ordre de detenció internacional contra Puigdemont, fugit de la Justícia des de finals d'octubre.

Els dos mossos només han contestat a preguntes dels seus lletrats mentre que Alay va respondre també a les formulades pel Ministeri Fiscal, segons les fonts presents en l'interrogatori, que es va perllongar durant una hora.

Acabades les declaracions, l'advocat d'Alay, Jaume Alonso Cuevillas, va indicar als mitjans de comunicació que tots els imputats han quedat en llibertat «sense cap tipus de mesura cautelar». Al seu parer, aquesta investigació no té «cap rellevància penal».

A la qüestió de per quin motiu Puigdemont i els seus quatre acompanyants van decidir tornar amb cotxe a Bèlgica procedents de Finlàndia, Cuevillas es va negar a contestar perquè no veu «transcendència a aquesta pregunta» i no va admetre més preguntes dels periodistes.



Cerca del domicili

El magistrat de l'Audiència Nacional Diego d'Egea va sol·licitar a la policia que esbrini on es troba el domicili de Josep Maria Matamala, empresari amic de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, després que no es presentés.

Paral·lelament, l'Audiència Nacional va avalar la posada en llibertat sense fiança que va decretar el jutge Diego de Egea per a la presumpta coordinadora dels Comitès de Defensa de la República (CDR), Tamara C. G., a qui va imputar per un delicte de desordres públics i no per terrorisme i rebel·lió com va demanar la Fiscalia. Després de la seva detenció el 10 d'abril a Viladecans, en relació amb els actes de sabotatge dels CDRs per Setmana Santa, la Fiscalia va sol·licitar a De Egea el seu ingrés a presó preventiva pels citats delictes, i, en no haver secundat el jutge la seva petició, va recórrer la decisió de deixar-la en llibertat amb mesures cautelars. Ara, la secció segona del Penal rebutja el recurs de la Fiscalia perquè entén que «els indicis no revesteixen la gravetat necessària per adoptar una mesura de privació de llibertat» i manté les mesures cautelars adoptades per De Egea: compareixences setmanals, prohibició de sortir d'Espanya i del municipi de residència menys per anar a la feina i amb autorització judicial.



«Qualificació definitiva»

Ho fa «sense pronunciar-se, en aquest moment processal, sobre la qualificació definitiva que pogués revestir els fets després de la completa instrucció de la causa», pel que no analitza la naturalesa dels delictes que se li poden imputar. La Fiscalia considera que va participar en «delictes comesos amb finalitat de rebel·lió» perquè amb les seves accions «es dedueix l'interès que sigui efectiu el resultat del referèndum il·legal secessionista».