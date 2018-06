Núria Llorach assumeix la presidència en funcions de la CCMA

El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans (CCMA) va escollir ahir la membre del consell Núria Llorach per exercir la presidència en funcions de la CCMA en substitució de Brauli Duart. Segons va informar la Generalitat en un comunicat, el consell va prendre aquesta decisió després del nomenament de Duart, fins ara màxim responsable de la CCMA, com a secretari general del Departament d'Interior. D'aquesta manera, Llorach passa a assumir la presidència de l'ens públic per segona vegada, després d'haver-la exercit entre abril del 2016 i gener del 2018, quan Duart va renunciar al seu càrrec per motius de salut. La nova responsable de la CCMA va ser nomenada ahir per exercir el nou càrrec «amb una gran responsabilitat i l'objectiu de mantenir la situació de lideratge i referència, malgrat les dificultats que els mitjans públics encaren en aquesta època».