Troben morta una noia de 13 anys a Vilanova i detenen un veí pel crim

La Policia Local de Vilanova i la Geltrú ha trobat morta en un pis la nena de tretze anys veïna de la ciutat desapareguda aquest dilluns a la tarda. Els agents han localitzat el cadàver amb signes de criminalitat al voltant de les 20.25 h a l´interior d´un habitatge de l´Avinguda Cubelles, al mateix edifici on viuen els avis de la menor, prop de les dependències de la Policia Local. Testimonis propers a la família de la víctima han relatat que la nena havia passat unes hores a casa els seus avis i a mitja tarda baixava per l´escala en direcció al carrer, ja que el seu pare l´havia de recollir a la porta. Abans de sortir, però, un veí l´hauria assaltat. La Policia Local ha detingut aquest veí com a presumpte autor del crim.

La menor havia estat vista per última vegada aquesta tarda, i des que se n'ha denunciat la desaparició, la Policia Local havia demanat la col?laboració ciutadana per buscar-la amb missatges difosos a través de les xarxes socials. Alguns testimonis recordaven que havien vist la nena a mitja tarda a la zona de la plaça Charlie Rivel, prop del domicili dels seus avis.

A mesura que avançaven les hores sense tenir constància d´on es trobava la menor, diversos veïns de la ciutat s´han mobilitzat per intentar localitzar-la, i un nombrós grup de gent s´ha concentrat a les portes del domicili dels avis. La concentració ha coincidit amb la detenció del presumpte autor de la mort, que ha sortit de l´edifici escridassat per diverses persones presents a la zona, algunes de les quals han intentat agredir-lo. Bona part d´aquest grup de veïns s´han apropat després a les dependències de la Policia Local, on la família rebia atenció psicològica.

Mentrestant, agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Divisió d´Ivestigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud han obert una investigació per mort violenta. Aquest dilluns a la nit, durant més de tres hores, nombrosos efectius de la policia científica han estat treballant al pis on ha aparegut el cadàver, que ha estat retirat passades les dues de la matinada. De cara a aquest dimarts a primera hora, el cos policial ha convocat els mitjans de comunicació per detallar més informació dels fets.

La notícia ha sacsejat la ciutat, ja que la família de la víctima és força coneguda a Vilanova i la Geltrú. La menor estudiava sisè curs de Primària a l´Escola Pia de Vilanova i la Geltrú i havia de marxar de viatge de final de curs aquest dimarts. El centre, però, ha suspès la sortida, segons han confirmat a l´ACN algunes famílies d´aquesta escola.

Al seu torn, l´Ajuntament de Vilanova ha decretat tres dies de dol a la ciutat i ha expressat a través de les xarxes socials el suport a la família de la víctima. L´alcaldessa Neus Lloveras també s´ha mostrat colpida a través del seu perfil de Twitter, on ha assegurat que la ciutat ha viscut "una nit molt trista" i ha lamentat un "profund sentiment d´impotència".