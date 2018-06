El detingut per la mort d'una nena a Vilanova va amagar el cos sota el matalàs

Els Mossos d'Esquadra intenten descobrir el mòbil de l'homicidi d'una nena de 13 anys trobada morta ahir a la nit sota el matalàs d'un veí, ja detingut, que suposadament la va interceptar quan sortia de casa dels seus avis, en un crim que ha commocionat Vilanova i la Geltrú.

El cadàver de la nena, que patia un petit grau d'autisme, va ser localitzat dilluns a la nit pels seus oncles, després de tres hores de recerca, amagat sota el matalàs d'una habitació del pis on vivia el detingut, que ahir va tornar a l'edifici, a l'avinguda Cubelles de Vilanova, per participar en una reconstrucció. Els investigadors intenten descobrir per què l'home suposadament va matar la menor d'edat i si hi havia algun vincle previ entre tots dos.

La menor estava amb els seus avis, que l'havien anat a recollir a l'escola, i va sortir de la casa cap a les 19 hores, perquè el seu pare l'esperava davant del portal, a l'interior del seu vehicle.

En passar els minuts sense que aparegués la menor, el seu pare la va començar a buscar pels voltants de la finca, pensant que havia sortit sense que l'hagués vist. També va alertar la mare, que era fora de la ciutat, i que va demanar ajuda a través de les xarxes socials.

Els Mossos intenten reconstruir ara què va passar en els minuts que van des que la nena va sortir de casa dels seus avis i va acabar en mans del seu assassí, que suposadament la va matar amb una arma blanca i va amagar el cadàver sota un matalàs.

De fet, encara que van passar unes tres hores entre que la nena es va acomiadar dels seus avis fins que es va localitzar el cadàver, els investigadors sospiten que el crim es va produir minuts després de sortir de casa.

Quan encara no havia passat una hora de la desaparició, el pare es va trobar amb agents de la Policia Local de Vilanova, que es van sumar a la recerca, i cap a les 20.30 hores els Mossos d'Esquadra també es van incorporar al dispositiu.

Com que la nena s'havia amagat o desorientat prèviament en alguna ocasió, els agents van decidir buscar-la també a l'edifici per intentar localitzar-la.

En no trobar-la a casa dels avis, dos dels oncles de la menor i agents de la policia van començar a trucar porta a porta tots els veïns de la finca, i va ser el del primer primera l'únic que va tardar a obrir, i ho va fer embolicat en una tovallola, com si s'acabés de dutxar.



Entrar pel seu compte

Poc temps després, els dos familiars van decidir tornar a l'esmentat pis perquè els havia semblat que l'actitud de l'home era sospitosa, una inquietud que va anar a més quan van observar que s'expressava de forma incongruent.

Per aquest motiu, van decidir entrar pel seu compte en el domicili i finalment van trobar el cadàver de la seva neboda sota d'un matalàs que estava mal posat, en una habitació visiblement desendreçada. Només van passar uns minuts fins que la policia local va detenir el presumpte autor de la mort, que es va limitar a repetir: «Jo no he estat». El crim ha causat una forta commoció a Vilanova, on centenars de veïns es van concentrar ahir al migdia en silenci a la plaça de l'Ajuntament per condemnar l'homicidi.