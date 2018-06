JxCat i ERC situen Puigdemont, Rull, Comín, Sànchez i Romeva a les comissions

Els grups de JxCat i ERC van situar com a membres de les comissions del Parlament l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, els exconsellers empresonats Josep Rull i Raül Romeva, l'exconseller a l'estranger Toni Comín i el líder de JxCat en la Cambra, també empresonat, Jordi Sànchez. Així es recull en el llistat oficial de membres de les comissions recollit per Europa Press, que detalla els integrants que els grups han proposat per formar part en les comissions. JxCat proposa que en la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència estigui Puigdemont, que també dirigirà el Consell de la República en l'extranger que preveu el Govern.

Qui era conseller d'Exteriors, Raül Romeva, va ser designat membre de la Comissió de Cultura, mentre que l'exconseller de Territori tindrà un lloc reservat en la de Territori. A Jordi Sànchez se li reserva un seient en la Comissió d'Assumptes Institucionals, mentre que a l'exconseller de Salut Toni Comín se'l designa per la de Joventut.

Paral·lelament, el conseller d'Interior, Miquel Buch, preveu situar Joan Andreu Martínez com a nou director dels Mossos d'Esquadra, càrrec que va quedar vacant per la destitució de Pere Soler, imputat per sedició per l'Audiència Nacional, a l'aplicar-se l'octubre passat l'article 155 de la Constitució. Segons van informr a Efe fonts del govern català, tot i que encara no s'ha oficialitzat el nomenament, Buch té la intenció de situar al capdavant de la direcció dels Mossos d'Esquadra a Joan Andreu Martínez, que ja va ser director general de Seguretat durant l'etapa de Felip Puig en aquesta conselleria. Martínez, que també havia exercit com a cap del servei de gestió administrativa de l'Escola de Policia, és un home de la confiança del nou número dos de la conselleria d'Interior, Brauli Duart.

Bayona deixa el càrrec



El fins ara lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, ha plegat del càrrec deixant clar que la seva feina no ha estat fàcil de fer en els darrers anys a causa de la tensió política. Bayona ha explicat que considera que un lloc com el que ocupava requeria treballar «atenent els principis de neutralitat i independència professional que són necessaris en una institució plural com és el Parlament». «Però comenta que «la situació per la qual ha passat el Parlament ha fet especialment complexa aquesta tasca».