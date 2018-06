En llibertat els dos detinguts per la presumpta violació a Razzmatazz

Els pares de la menor de 17 anys que va denunciar haver patit violació múltiple a sala de concerts Razzmatazz la nit de divendres a dissabte han decidit no tirar endavant amb el procés judicial, segons han explicat a l'ACN fonts pròximes al cas. La menor va portar el cas davant dels Mossos d'Esquadra, però com que no és major d'edat són els seus pares qui han de presentar formalment la denúncia. Aquest dimecres han decidit no tirar endavant el procés judicial pel "bé" de la seva filla, segons les mateixes fonts. La fiscalia també ha decidit no seguir endavant i, per tant, el jutge no investigarà el cas. Els dos detinguts relacionats amb el cas han quedat en llibertat.

Els dos denunciats per la presumpta violació han abandonat la Ciutat de la Justícia poc després de les dues de la tarda i, després de recollir les seves pertinences a la comissaria de Les Corts on han estat retinguts des de dilluns al vespre, s'han dirigit directament a l'aeroport per marxar als Estats Units.

Tot i que la fiscalia hauria pogut acusar en solitari els dos homes en ser la presumpta víctima menor d'edat, finalment, i segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, ho ha desestimat. Una decisió que, segons fonts pròximes al cas, han pres tant la família com el ministeri fiscal "pel bé de la menor" que es troba en una situació emocional complicada.

Els dos homes, de 28 i 30 anys, van ser detinguts el passat dilluns a l'aeroport del Prat per no haver-se presentat a declarar davant la policia quan pretenien marxar al seu país amb un passaport que els havien duplicat al consolat després que els Mossos d'Esquadra els l'haguessin retirat. Sobre aquesta qüestió, els advocats dels dos acusats han explicat que els van retirar els documents a l'hotel on s'allotjaven quan diversos agents acompanyats d'un treballador de l'allotjament que feia de traductor van irrompre a la seva habitació.

Segons va denunciar la menor, de 17 anys, tres homes la van violar la matinada de dissabte en un dels 'backstage' -una zona reservada per a artistes i convidats- de la sala Razzmatazz. La víctima va assegurar que es trobava amb un noi en un camerino quan un grup d'homes va entrar i tres d'ells la van violar. Una versió, que segons consta a l'atestat del cas, els Mossos d'Esquadra van posar en dubte en considerar que les relacions sexuals havien estat consentides tot i que el fet que la noia hagués pres alcohol i drogues pogués indicar que s'havia comès un delicte.

Amb tot, a les imatges de les càmeres de videovigilància del 'backstage' visionades pels investigadors dels Mossos, no es veu en cap moment que hi hagués tres homes alhora dins del camerino amb la menor. Així, segons una conclusió preliminar de la policia, la noia hauria estat una estona dins del camerino amb el cantant del grup de rap, tots dos menors d'edat sols. Després hauria entrat un col·laborador del grup, major d'edat, amb qui hauria tingut relacions sexuals amb preservatiu. El cantant hauria sortit del camerino i més tard podria haver entrat un segon adult. El tercer adult no hauria estat més de 30 segons dins de l'habitació.

Les càmeres, a més, mostrarien com la menor va sortir del 'backstage' i de la sala amb un aspecte més o menys normal, sense senyals evidents de nerviosisme o cap altre problema. De fet, es va creuar amb personal de seguretat de la discoteca i no va dir-los res. No va ser fins més tard, quan va parlar amb una amiga, que hauria denunciat els fets a la policia i va ser trasllada a l'Hospital Clínic per ser explorada seguint els protocols d'agressió sexual.

També es dona la circumstància que quan la policia va mostrar diverses fotografies de joves afroamericans a la víctima, aquesta només va identificar un jove que formava part d'un grup de música que no era a Barcelona aquells dies, segons han explicat les mateixes fonts.