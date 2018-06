Denuncien que la secretària dels escorcolls del 20-D està «desemparada»

La Unió Progressista de Lletrats de l'Administració de Justícia (UPLJ) va denunciar ahir el «desemparament» sofert per la secretària del jutjat de Barcelona que investiga l'1-O (i que va participar en els escorcolls del 20-D) en haver-se difós les seves dades personals i ideologia, sense que, al seu parer, el Ministeri de Justícia li hagi donat suport. Els lletrats progressistes van fer públic ahir un comunicat per «acompanyar» la secretària del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona i la seva família en la «soledat» que hagi pogut sentir en haver-se publicat la seva identitat i les seves afinitats ideològiques quan va ser citada com a testimoni en la causa que instrueix el Suprem. Precisament, la defensa de diversos càrrecs investigats per l'1-O van recusar la secretària en qüestionar la seva imparcialitat.