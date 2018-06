El Govern crea el comissionat del 155 i l'oficina de drets civils i polítics

El Govern ha aprovat en el seu primer Consell Executiu ordinari fer els primers passos per posar en marxa el comissionat sobre el 155 i l'oficina de drets civils i polítics. Concretament, aquest dimarts s'han creat els nous organismes, el primer depenent del departament de la Presidència i el segon, de la Vicepresidència. El comissionat que avaluarà els efectes del 155 sota el nom de comissionat per al desenvolupament de l'autogovern també s'encarregarà de fer un recull de les lleis suspeses per Tribunal Constitucional (TC) i analitzarà com es pot "recuperar la protecció dels drets dels catalans". En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat que està previst nomenar-ne els responsables la setmana que ve o l'altre.