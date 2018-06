El govern català demana explicacions pel vídeo dels presos dins d'Estremera

La consellera de Justícia, Ester Capella, demanarà explicacions al Ministeri de l'Interior i a les institucions penitenciàries pel vídeo publicat al diari 'Ara' que mostra imatges de Junqueras, Forn i Romeva dins d'Estremera. En declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio' aquest dijous al matí, Capella ha denunciat que amb aquesta filmació "s'està vulnerant el dret a la intimitat i el dret a la pròpia imatge" dels consellers cessats pel 155.

"No em consta que hagin demanat permís a les famílies de Junqueras, Romeva i Forn per difondre aquestes imatges", ha subratllat la consellera tot indicant que "s'han de prendre les mesures necessàries perquè això no torni a passar". Capella ha explicat que té interès en "reunir-se i desencallar qüestions judicials amb la nova ministra de Justícia, Dolores Delgado". "Cal refer la situació d'aquests set mesos i desencallar coses bàsiques i essencials", ha detallat la consellera tot destacant que el seu departament no s'ha "aixecat de la taula" mai. A més, també ha expressat la seva voluntat de "parlar amb institucions penitenciàries, que depèn del ministre Grande Marlaska".

Ester Capella ha explicat que està a "l'expectativa" amb el nou govern de Sánchez. "Estem esperant que Pedro Sánchez practiqui el diàleg", ha assegurat.