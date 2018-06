Llarena rebutja per «extemporània» la recusació de Forcadell

El jutge Pablo Llarena va rebutjar per complet la seva recusació sol·licitada per l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell en considerar-la «extemporània», per arribar més de sis mesos després d'iniciar-se la investigació, i en «manifest frau processal», una decisió que no és recurrible.

Forcadell va presentar el passat 1 de juny un incident de recusació contra el magistrat del Tribunal Suprem davant la seva falta d'imparcialitat objectiva, en manifestar que té un posicionament respecte de la causa que respon a les seves prèvies concepcions polítiques i personals.

Però Llarena inadmet a tràmit la recusació i destaca que allò que pretenia Forcadell no era una altra cosa que «excloure i substituir a la seva conveniència l'instructor predeterminat per la llei», mitjançant una recusació plantejada als sis mesos d'obrir-se el procediment, quan la llei obliga a presentar-la tan aviat com es tingui coneixement de la causa per la qual se sol·licita.



Error en el recurs de Cuixart

El Tribunal Suprem a suspendre ahir la vista per estudiar els recursos presentats per l'expresident català Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i dotze inculpats més contra els processaments dictats en el cas obert pel procés. Fonts jurídiques van informar que la Sala va suspendre per un error en la tramitació del recurs Jordi Cuixart.